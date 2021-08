9,5 M$ pour les victimes de sévices de l'ex-asile de Penetanguishine

Un tribunal ontarien accorde plus de 9,5 millions de dollars à 28 anciens pensionnaires du défunt asile OakRidge, à Penetanguishine, pour les sévices qu'ils y ont subis de 1965 à 1983. La poursuite visait les psychiatres à la retraite Gary Maier et Elliott Barker et la province de l'Ontario, l'ancien propriétaire de l'établissement.