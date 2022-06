La négligence a entraîné des conséquences catastrophiques pour les patients suite à des erreurs systémiques dans l’interprétation d’imageries mammaires, comprenant notamment des lésions cancéreuses non identifiées , affirme le cabinet Gluckstein Lawyers représentant les plaignants.

La poursuite, déposée le 14 décembre 2020 (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) , vise l'hôpital et plusieurs de ses médecins et radiologues et avance qu’entre 2008 et 2020, le service est constamment tombé en dessous du niveau de soins requis lors de l'interprétation des rapports d'imagerie mammaire .

La plainte a été déposée au nom des patients et des membres de leur famille par Shannon Hayes, une ancienne patiente d' HSN , qui prétend que son cancer du sein n'a pas été détecté.

Selon l’avocat Jordan Assaraf de Gluckstein Lawyers, la plaignante Shannon Hayes a appris après un examen d'imagerie médicale en 2018 qu'une bosse dans son sein était bénigne.

Un an s'est écoulé avant que le cancer du sein de Mme Hayes ne soit diagnostiqué à la suite d'une imagerie réalisée dans un autre hôpital. Le cancer s'était alors propagé, et a évolué en un cancer métastatique, affirme le cabinet d’avocats dans un communiqué de presse.

Si la tumeur avait été prise en charge plus tôt, le cas de Mme Hayes ne serait pas aussi grave aujourd’hui. [...] Elle n'aurait pas à subir les procédures invasives qu'elle doit suivre maintenant , estime Me Assaraf.

L'affaire doit encore être certifiée et n'a pour l’instant pas été défendue ou prouvée devant la Cour supérieure.

Préoccupations des médecins

Le cabinet d'avocats représentant les plaignants affirme avoir obtenu une lettre écrite par des médecins de l'hôpital, partageant leurs préoccupations à la direction. Me Assaraf dit avoir été mis au courant de cette lettre par un client dont l’imagerie médicale avait été mal interprétée.

Il faut un changement fondamental dans la culture de la sécurité et de la qualité au HSN , a déclaré Mme Hayes par voie de communiqué.

J'ai été scandalisé d'apprendre que l'administration d 'HSN était au courant des problèmes pendant des mois avant que mon imagerie ne soit mal interprétée, mais n'a rien fait et a gardé ces problèmes sous silence , poursuit-elle.

Le procès vise à obtenir une indemnisation pour les patients ayant subi des dommages et une ordonnance du tribunal exigeant que l'hôpital fasse réexaminer par un spécialiste toutes les imageries mammaires concernées.

Nous avons pensé à un recours collectif pour représenter les personnes qui ont subi des dommages à cause de cet échec systémique et de l'inaptitude de la direction d 'HSN , a déclaré l’avocat Assaraf.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, HSN affirme que l’hôpital n'est pas en mesure de commenter l'affaire, car elle est devant les tribunaux.

HSN s'efforce de respecter les normes et les meilleures pratiques pour garantir que les patients reçoivent des soins de la meilleure qualité , écrit un porte-parole de l'hôpital.