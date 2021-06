Deuxième vague d'annulation d'événements en Abitibi-Témiscamingue

La pandémie n’étant toujours pas chose du passé, certains événements en Abitibi-Témiscamingue ont déjà choisi d’annuler leur édition 2021. D’autres ont choisi d’adapter leur formule. Tour d’horizon des événements annulés et maintenus dans la région.

Annulés

Le comité organisateur de l'événement de stockcar la Rigolade de Laverlochère a confirmé l'annulation de l'événement pour 2021. Pour une deuxième année, le rendez-vous du mois de mai n’aura donc pas lieu.

Le comité dit avoir soupesé ses options et tenté d'imaginer différents scénarios qui auraient permis de maintenir les courses, mais la complexité logistique d'une telle réorganisation aurait pu compromettre les autres éditions.

Le Salon régional camping, loisir, chasse et pêche organisé par l’Association des chasseurs pêcheurs de Rouyn-Noranda sera lui aussi annulé. L’organisation a annoncé, le 28 janvier, devoir reporter l’événement à l’année prochaine.

Des exposants au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda en 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

De nombreux événements sportifs, dont tous les tournois de hockey mineur de la région, ont également été annulés en raison de la COVID-19.

La Course de chiens attelés de l’Abitibi-Témiscamingue, qui était prévue en mars, doit elle aussi être annulée. Tous les fonds amassés seront conservés pour l'édition 2022, sachez que nous comptons être de retour et que notre neige est là pour durer avec les années. Ce n'est que partie remise, nous sommes extrêmement tristes mais nous y avons cru longuement , indique l’organisation sur Facebook.

Le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord a également annulé les courses prévues les 31 juillet et 1er août. Le conseil d'administration songe à reporter l'événement à plus tard cette année.

Le Festival western de Guigues a également annoncé lundi qu'il reportait son événement à l'an prochain.

Formule modifiée

D’autres événements extérieurs ont pu maintenir leurs activités, mais sous une formule modifiée.

C’est le cas entre autres de la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda, qui a proposé des activités à faire pendant tout le mois de février. Défi château de neige, glissade sur tube, sculptures sur neige au lac Kiwanis et course à pied étaient au menu, le tout en respectant la distanciation sociale.

Les lanternes de neige sur les abords du lac Kiwanis s'illuminent le soir venu. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C’est également le cas de l’Hiver en fête de Val-d’Or, qui ne pourra pas avoir lieu à la Cité de l’Or comme chaque année. La Ville propose donc des activités et concours à faire à la maison et des événements virtuels.

Ma fête de l’Artic, de Malartic, présente pour sa part sa 9e édition et demie, avec des activités à faire à la maison, mais aussi des feux d’artifice, un concours de sculptures sur neige et du prêt d’équipement de plein air.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Carnaval de Lorrainville a pris son envol cette fin de semaine dans une formule adaptée. Quelques activités en personne et en ligne ont été organisées cette année, dont une exposition extérieure et un parcours sous forme de Monopoly.

Printemps-été

Le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, qui devait avoir lieu à Val-d’Or cette année, aura pour sa part lieu de façon virtuelle. Le public pourra donc rencontrer les auteurs via le web.

L’événement pourrait être un peu plus long qu’à l’habitude, mais aura tout de même lieu la dernière semaine de mai, comme à l’habitude.

Lecture d'été Photo : iStock

Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, le FRIMAT, sera de retour du 22 au 24 juillet. Après l'annulation des activités en 2020, le festival se déroulera sous le thème Prohibition.

Les cyclistes patientent avant de prendre leur élan au Tour cycliste de l'Abitibi 2018 (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le Tour de l’Abitibi prévu en juillet à Rouyn-Noranda est à nouveau reporté. La prochaine édition de l'événement sportif devrait avoir lieu du 11 au 17 juillet 2022 à Amos.

Deux événements amossois, soit Amos vous raconte son histoire et H2O le festival, n'auront pas lieu non plus cette année.