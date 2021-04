L’EMNO veut rassurer ses membres quant à ses liens avec l’Université Laurentienne

Dans la note, la doyenne et PDG de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l'Ontario , la Dre Sarita Verma, note que l’entente entre son école et l’Université Laurentienne inclut l’interconnectivité des Sénats conjoints et notre Conseil de l’enseignement.

Même si l’École de médecine du Nord de l’Ontario est associée à l’Université Laurentienne par une entente d’affiliation, [...] elle possède un budget, une administration et un conseil d’administration indépendants. Une citation de :Dre Sarita Verma, doyenne et PDG de l’École de Médecine du Nord de l’Ontario

La Dre Verma souligne que les étudiants de l’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l’Ontario à Sudbury ne subiront pas d’impact du processus de restructuration.

L’ EMNOÉcole de médecine du Nord de l’Ontario évaluera et surveillera la situation de près au fil du développement du plan de l’Université Laurentienne , écrit-elle.

L'Université Laurentienne offre certains services à l’École de Médecine du Nord de l’Ontario, tels la perception des droits de scolarité en son nom et l’entretien des installations sur le campus sudburois de l’école.

L’EMNO est également associée avec l’Université Lakehead, à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

L’Université Laurentienne est aussi responsable de l'investissement des fonds de dotation et de bourses de l’institution, qui s’élèvent à 14 millions de dollars.

Ces fonds sont regroupés dans des comptes de placements pour rapporter plus d'intérêts.

La Dre Sarita Verma assure que le conseiller juridique de son établissement prend des mesures pour protéger ces sommes.