Un Gala Trille Or 2021 à distance pour « souligner la résilience »

Les Fransaskois Mario Lepage (10 nominations pour son projet Ponteix) et Anique Granger (8), avec la Franco-Manitobaine Rayannah ainsi que les Franco-Ontariens Damien Robitaille et Mehdi Cayenne (ex aequo avec 9), dominent la course aux Trille Or 2021. Le Gala du 29 mai prochain, qui se déroulera sans public, inaugurera par ailleurs la nouvelle catégorie « meilleur spectacle en ligne », reconnaissant la réalité pandémique vécue par les professionnels de la musique dans les derniers mois.

Une version précédente de ce texte ne mentionnait pas le nom de Rayannah dans la liste des plus cités au Gala Trille Or. L'artiste cumule toutefois 9 nominations cette année.

L’Association des professionnels de la chanson et de la musique ( APCMAssociation des professionnels de la chanson et de la musique ) a dévoilé jeudi l’identité des 51 artistes franco-canadiens en lice dans les 29 catégories.

La diffusion du Gala sur les ondes nationales d’Unis TV représentera cette année le seul moyen pour que public et artistes des quatre coins du pays puissent suivre la remise de prix récompensant la musique francophone du Canada. Devant l’incertitude quant à la nature des mesures sanitaires qui seront toujours en vigueur ce printemps, les organisateurs ont tranché pour une formule hybride, incluant un nombre limité de personnes présentes sur le plateau, pour le 11e Gala Trille Or, le 29 mai.

On va essayer de créer quelque chose de sympathique et de rassembleur , assure le directeur général de l’ APCMAssociation des professionnels de la chanson et de la musique , Thomas Kriner. Il y aura des gens en vrai et des gens de chez eux qui pourront réagir à ce qui se passe pendant la soirée.

C’était quand même d’une importance capitale pour nous de consacrer et de mettre en valeur tout ce qui a été produit ces deux dernières années par nos artistes. Parce que c’est pas parce qu’il y a une pandémie que nos artistes ont arrêté de travailler. Une citation de :Thomas Kriner, directeur général de l’APCM

La nouvelle catégorie désignant le meilleur « spectacle en ligne » se pointe après une année 2020 où artistes et public ont gardé contact par le biais des écrans. On y retrouve sans surprise les reprises de chansons originales ayant valu des millions de visionnements à Damien Robitaille, tout comme les rendez-vous Facebook hebdomadaires de Mélissa Ouimet ou encore les diffusions virtuelles de Céleste Lévis, de DJ Unpier et des Rats d’Swompe.

Nominations multiples

Au sommet de la liste des finalistes trône le Fransaskois Mario Lepage et son projet Ponteix, cumulant 10 chances de mettre la main sur un Trille Or. En plus d’être en nomination dans les catégories artiste solo, auteur.e et/ou compositeur.trice et artiste ou groupe rock/alternatif, son premier opus, Bastion, pourrait être couronné du titre du meilleur album ou encore recevoir les honneurs pour sa réalisation et ses arrangements.

Le groupe Ponteix sera en tournée en Saskatchewan, en Alberta puis au Manitoba. Photo : Courtoisie-Ponteix

En plus de Ponteix, Mehdi Cayenne, Damien Robitaille, Anique Granger et Rayannah sont également dans la course au titre de meilleur artiste solo. Celle pour le trophée remis au meilleur groupe se jouera entre Beauséjour, De Flore, Geneviève & Alain, Hey, Wow et Pat Groulx et les Bas Blancs.

Le Trille Or pour le meilleur album de l’Acadie sera remis à Caroline Savoie (Pourchasser l’aube), Chloé Breault (Plage des Morons), Joey Robin Haché (Trente), Les Hay Babies (Boîte aux lettres) ou Matt Boudreau (Armageddon), alors que celui couronnant la plus grande découverte reviendra au duo De Flore, à DJ Unpier, à la formation Les Soliloques, à Mimi O’Bonsawin ou à Reney Ray, par exemple.

Pour couronner la meilleure chanson primée, le public est quant à lui invité à voter, entre le 5 février et le 5 mars, pour sa pièce préférée parmi les suivantes : Lucille Starr, de Beauséjour

Il me semble, de Damien Robitaille

Red Flag, de Marie-Clo

Molly, de Mehdi Cayenne

En attendant demain, de Rayannah

Les lauréats seront connus lors du prochain Gala Trille Or, animé par Vincent Poirier depuis le Centre national des Arts, à Ottawa, et diffusé sur les ondes d’Unis TV le 29 mai prochain.