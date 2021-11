Pandémie oblige, les huttes à La Fourche sont là pour le plaisir des yeux

La Fourche organise un concours annuel de Warming Huts qui rassemble des concepteurs pour créer des cabanes et de structures esthétiquement agréables et capables de protéger les visiteurs du froid manitobain.

Les soumissions pour 2021 ont été dévoilées vendredi. Mais afin de respecter les protocoles de COVID-19, le concours de cette année est axé sur leur aspect.

Il y a eu plus de 150 soumissions pour le concours de la part de designers du monde entier , a déclaré la vice-présidente des initiatives stratégiques de La Fourche, Clare MacKay, mais seules trois huttes, dont une d'une équipe de Winnipeg, ont été sélectionnées .

« Cette année plus que jamais, je pense qu'il est important d'avoir de l'art, de l'architecture et des choses à discuter et à regarder. »