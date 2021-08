Les délais des audiences de remise en liberté provisoire inquiètent

En vertu du code criminel canadien, tout accusé doit comparaître devant un tribunal dans les 24 heures qui suivent son arrestation, même si sa première comparution ne portera pas toujours sur son audience sur le cautionnement.

C'est la raison pour laquelle les tribunaux sont ouverts les week-ends, pour permettre l'audition d'un accusé qui serait arrêté un vendredi ou un samedi , rappelle Christine Mainville, la porte-parole de l'Association des avocats criminels de la défense de l'Ontario.

Christine Mainville siège au conseil d'administration de l'Association des avocats criminels de la défense. Photo : Henein Hutchison

Un délai de 72 heures peut toutefois être accordé, le plus souvent à la demande de la Couronne, dans les causes complexes. L'accusé peut aussi demander un tel privilège.

C'est toujours au cas par cas, mais cela peut avoir des conséquences sur la peine à infliger après un procès au terme duquel un individu a été reconnu coupable comme une réduction de peine. Une citation de :Christine Mainville, de l'Association des avocats criminels de la défense

La réalité est toutefois loin de la théorie. Le problème ne date pas d'hier et les délais devant les tribunaux existaient bien avant la pandémie, selon Mme Mainville.

Le Centre de détention du Sud de Toronto est une prison provinciale où certains accusés attendent leur audience sur leur remise en liberté. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le problème est d'autant plus grave qu'il peut mener à l'abandon d'accusations pour cause de retard injustifié, lorsque l'accusé n'a pas obtenu dans les temps escomptés une audience sur le cautionnement concernant sa remise en liberté dans la communauté en attendant son procès.

Nouveau précédent

Le dernier cas en date concerne une cause à Brampton qui a fait sursauter un magistrat de la Cour supérieure de l'Ontario la semaine dernière dans une affaire présumée de crime organisé.

Le juge David Harris a rejeté une soixantaine d'accusations de paris illégaux contre deux individus, parce que les accusés ont dû attendre 12 jours en prison avant d'obtenir leur audience sur le cautionnement.

Dans un verdict cinglant, il parle de délais systémiques criants dans l'administration judiciaire et dénonce la fréquence alarmante avec laquelle les droits des accusés à se faire entendre dans des délais raisonnables sont violés au regard de la Charte.

Le comptoir d’accueil au palais de justice de Brampton. Photo : Gouvernement de l'Ontario

Dans ce cas-ci, justice n'aura pas été rendue, puisqu'on ne saura jamais si les deux individus en question étaient coupables ou innocents des crimes dont ils étaient accusés.

Les deux accusés sont libres et ils ne peuvent être poursuivis à nouveau. La Couronne n'a pas encore décidé de porter la décision du juge Harris en appel.

Abby Deshman, de l'Association canadienne des libertés civiles, n'est pas surprise. Nous avons déjà eu de nombreux jugements de la Cour suprême du Canada qui ont relevé la sévérité du problème et la violation des droits des accusés et rien n'a été fait ou presque , regrette la directrice des programmes juridiques au sein de l'association.

L'une des statues enneigées à l'exterieur de la Cour suprême du Canada à Ottawa. Photo : CBC / Evan Mitsui

Son groupe rappelle qu'il avait rédigé un rapport dès 2014 à ce sujet. Il est de plus en plus difficile d'obtenir une audience sur le cautionnement en Ontario et la COVID-19 n'a fait qu'accentuer les retards , explique-t-elle.

En vertu de la charte, tout accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire et il ne peut demeurer en détention lorsqu'il n'est aucunement soupçonné d'un crime violent ou lorsqu'il ne court aucun risque de récidiver ou de se volatiliser dans la nature. Une citation de :Abby Deshman, de l'Association canadienne des libertés civiles

Mme Deshman précise que les premières comparutions se tiennent dans les délais escomptés, mais que les audiences subséquentes sont souvent retardées. Il arrive que l'accusé et la défense soient prêts à procéder dès la seconde comparution, mais que la Couronne, elle, ne soit pas prête avant sept jours ou plus, si bien que les droits de l'individu sont bafoués , poursuit-elle.

Nouvelle procédure

Dans un courriel, le ministère du Procureur général de l'Ontario rétorque que l'administration judiciaire fait tout en son pouvoir garder le public en sécurité face à la pandémie de COVID-19.

Il souligne que l'administration continue à gérer les affaires courantes de façon ouverte et transparente sur des plateformes numériques là où il est possible de tenir des audiences virtuelles en Ontario.

Le ministère ajoute que la Cour de justice de l'Ontario a mis en place un protocole pour promouvoir l'efficacité des comparutions relatives aux libérations sur le cautionnement.

La Cour de justice de l'Ontaro est au courant du problème des délais dans les tribunaux. Photo : iStock / iStock / Cristian Baitg

La Cour a effectivement créé en janvier 2020 un nouvelle procédure afin de désengorger le système et de mieux planifier certaines audiences à l'avance.

La directive est utilisée lorsque des enquêtes sur le cautionnement sont complexes et d'une durée suffisamment longue pour que l'accusé soit tout de même entendu dans des délais raisonnables.

Elle permet d'uniformiser la pratique d'allonger les délais pour de telles enquêtes à l'aide d'un formulaire et d'une rencontre téléphonique ou en personne avec un juge de paix désigné.

On y discute du temps que prendra l'enquête et d'un calendrier pour entendre la cause à une date précise, mais ça occasionne souvent des délais et la date qui est offerte n'a pas lieu dans un délai raisonnable , explique Mme Mainville.

Inégalités régionales

En vertu de ce protocole, l'audience sur le cautionnement peut prendre deux à quatre heures, parce qu'elle nécessite parfois plusieurs comparutions, au lieu d'une audience traditionnelle d'une vingtaine de minutes en moyenne.

Les accusés ne devraient pas être responsables de la façon dont l'administration judiciaire prépare le calendrier des auditions , poursuit néanmoins Mme Deshman.

Mme Mainville rejette toute malice de la part de la Cour de justice. Je suis sûre qu'ils ont tenté de faciliter les choses, mais le résultat, c'est que cela a créé de nombreux délais pour plusieurs accusés qui attendent que leur cause soit entendue en détention , dit-elle.

Les parties doivent s'entendre avec un juge de paix pour suivre la nouvelle procédure sur les remises en liberté qui demandent plus de temps que d'habitude. Photo : iStock / BrianAJackson

Selon elle, le problème dépend beaucoup de la juridiction où le crime a été commis. Le délai qui va en résulter va varier selon la région, le palais de justice, compte tenu du volume de leurs causes, de leurs ressources... Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte , ajoute-t-elle.

Mme Mainville ajoute que le protocole ouvre néanmoins la voie à l'interprétation, parce que la définition d'une cause complexe n'est pas la même pour tous et que l'audience sur le cautionnement dépend bien souvent du bon vouloir de la Couronne.

Recours constitutionnel

Mme Mainville verrait d'un bon œil l'idée d'une contestation judiciaire devant les tribunaux comme l'envisage l'ACLC. C'est une bonne chose évidemment pour faire bouger les choses et pour que le système reçoive les ressources dont il a besoin pour que les droits des accusés en détention soient respectés , dit-elle.

La Charte canadienne protège les accusés contre tout délais jugés déraisonnables devant les tribunaux. Photo : Radio-Canada / David Horemans

L'ACLC précise qu'il existe en outre un risque que l'accusé n'attrape la COVID-19 en détention en attendant son audience sur le cautionnement, puisque ces établissements sont propices à la propagation du virus à cause de leur promiscuité. En ce sens, les délais minent également le droit à la sécurité de l'accusé inscrit dans la charte.

Un délai d'une semaine qui vous force à demeurer dans pareil endroit alors que vous pourriez être remis en liberté selon la gravité de l'accusation à laquelle vous faites face peut faire toute la différence entre le fait de sortir de prison sous caution en santé ou malade. Une citation de :Abby Deshman, de l'Association canadienne des libertés civiles

Mme Deshman dit que d'autres juridictions au pays s'en tirent bien mieux que l'Ontario alors qu'elles ont aussi des cas d'infections sur leur territoire, parce qu'elles avaient déjà mieux intégré l'utilisation des nouvelles technologies dans leur administration judiciaire avant l'apparition de la pandémie.

Le Code criminel a récemment été amendé au sujet des remises en liberté provisoires. Photo : Radio-Canada

L'ACLC demande plus de ressources humaines, financières et matérielles pour désencombrer l'appareil judiciaire, malgré les efforts qui ont été faits à ce sujet par le Procureur général à la fin du printemps 2020.

Amendements au code

Mme Mainville pense pour sa part que des efforts devraient être faits pour remettre en liberté un individu à partir du poste de police sans qu'il ne comparaisse devant un tribunal et ainsi éviter de le garder en détention indéfiniment inutilement.

Elle cite à ce sujet le projet de loi C-75, qui a permis à son adoption en juin 2019 d'amender le Code criminel en simplifiant les procédures de remise en liberté provisoire pour réduire les délais dans l'appareil judiciaire.

La loi accorde aujourd'hui à la police la possibilité d'établir ses propres conditions, lorsque la détention n'est pas nécessaire et lorsqu'il n'y a ni menace à la sécurité, ni aucun risque de récidive, ni aucun risque de fuite.

À en croire Mme Mainville, les récents changements à la loi semblent toutefois encore difficiles à percevoir dans la pratique depuis le début de la pandémie.

À lire aussi : L'Ontario adapte l'appareil judiciaire de la province aux technologies du XXIe siècle

L'Association des procureurs de la Couronne de l'Ontario n'a pu nous accorder une entrevue avant la publication de ce reportage.