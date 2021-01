12 morts dans un centre pour aînés : l’Autorité de la santé en renfort

En date de mardi, 31 résidents et 5 membres du personnel du centre Santa Maria étaient infectés de la COVID-19. En plus de ces 36 cas, d’autres personnes ont déjà été rétablies.

Plus tôt cette semaine, la direction du centre a contacté, par l’entremise d’une note, les familles des 141 personnes qui habitent l’endroit pour les informer que la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a déployé une équipe de gestion de l’éclosion .

La note a fait état d’une rencontre, qui a eu lieu mardi matin, où cette équipe a exploré les stratégies à mettre en œuvre pour contenir plus efficacement le virus et arrêter sa propagation .

La directrice générale du centre, Kelly Chessie, a dit par courriel être heureuse d’avoir bénéficié de l’expertise de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Je suis reconnaissante de ce regard neuf et optimiste car nous allons travailler ensemble pour améliorer et renforcer nos mesures pour contrer la propagation. Kelly Chessie, directrice générale du centre

Réagir à une éclosion demande beaucoup de temps et d’efforts. Tout le monde a travaillé très dur pour contenir ce virus et arrêter sa propagation. Il sera utile d’avoir de l’aide supplémentaire pour nous aider dans ce travail essentiel.

Dans ladite note envoyée mardi aux proches des résidents, Kelly Chessie avait mentionné que son centre disposait d’une équipe de soins composée d'un inhalothérapeute, d'une infirmière et d'un médecin-conseil.

[Ils] continuent à être ici tous les jours de la semaine, pendant la journée, et le médecin-conseil est disponible sur appel , a écrit la directrice générale, mentionnant que certains résidents ont besoin d’aide dans ce combat .

Le 21 janvier dernier, elle avait informé les familles que beaucoup d'employés du centre ont commencé à recevoir leur deuxième dose de vaccin et que d’ici deux semaines, ils devraient être immunisés à environ 95 %.

L'opposition interpelle le gouvernement

Il ne s’agit pas de la première fois que l’Autorité de la santé ( SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan ) doit intervenir dans un centre pour aînés en raison de la COVID-19. Le 10 décembre, elle avait pris le contrôle de la résidence pour aînés Parkside Extendicare, à Regina.

Cette éclosion, maintenant déclarée comme étant terminée, a fait 43 morts. La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan redonnera le contrôle des opérations aux dirigeants de Parkside Extendicare le 31 janvier.

Le chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, a demandé à la province de prendre des mesures similaires dans la résidence Preston Extendicare, située à Saskatoon. En date de la semaine dernière, une éclosion de COVID-19 dans cet établissement a fait trois morts et 30 résidents ont été infectés.

À cet effet, le président et directeur général de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Scott Livingstone, a déclaré que son organisation est en contact quotidien et soutient les dirigeants de Preston Extendicare. Nous sommes allés dans l’établissement pour effectuer des examens et les aider avec l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. Le centre est doté d’un personnel complet, ce qui est différent de certaines des autres situations que nous avons vues.

Avec les informations de Guy Quenneville