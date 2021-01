EN DIRECT à 12 h 30 : qui seront les prochains à recevoir le vaccin au Manitoba?

Après les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins de longue durée, les aînés autonomes de plus de 95 ans pourraient être les premiers à être vaccinés dès le mois de mars contre la COVID-19, selon le plan révélé mercredi par les responsables de la campagne de vaccination du Manitoba.

La ministre de la Santé Heather Stefanson et la Dre Joss Reimer, qui est membre du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, dévoilent comment la province entend mener la vaccination de la population au cours des prochains mois.

Lors d’une présentation technique réservée aux journalistes, Joss Reimer, qui est aussi la médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés, a expliqué l’ordre de priorisation selon lequel la population manitobaine en général sera vaccinée.

Selon les documents dévoilés par la province, le Manitoba a choisi une approche par âge en commençant par les personnes les plus âgées et en descendant, une année à la fois, vers les personnes plus jeunes.

Les deux scénarios présentés reposent sur le nombre de vaccins que recevra la province. Dans le meilleur des cas, le début de la vaccination de la dernière tranche d’âge, soit les 18-29 ans, pourrait commencer d’ici la fin du mois d’août.

Si le Manitoba reçoit moins de doses de vaccins, la vaccination des 18-29 ans pourrait alors commencer d’ici la fin de l’année 2021, dans le pire des cas.

Par ailleurs, les prochains groupes qui seront éligibles au vaccin contre la COVID-19 comprennent tous les personnels de santé qui n'étaient pas inclus dans le déploiement initial, ainsi que le personnel et les résidents de tous les milieux de vie collectifs, y compris les prisons et les refuges pour sans-abri.

Ces personnes devraient commencer à être vaccinées au plus tôt au début du mois d’avril, selon la quantité de vaccins disponibles.

Pas de détail sur d’autres groupes prioritaires

Aucun détail n’a été évoqué concernant la possibilité que des groupes, comme les enseignants par exemple, aient accès de façon prioritaire au vaccin. La Dre Reimer a simplement affirmé que des consultations avec des représentants auront lieu au cours des prochains mois avant qu’une décision ne soit prise.

Nous souhaitons procéder à une consultation des parties prenantes et à une analyse plus approfondie de la sécurité et de la santé au travail et des facteurs épidémiologiques avant de décider quels groupes seront inclus. Certes, tous les travailleurs essentiels seraient éligibles en fonction de leur âge , a déclaré Joss Reimer.

De plus, le plan de la province prévoit le déploiement de nouveaux centres régionaux de vaccination. Après ceux de Flin Flon et Le Pas, qui doivent être ouverts au cours de la semaine du 8 février, deux autres centres devraient ouvrir leurs portes en mars, dans les régions d’Entre-les-Lacs et de l’Est et de Santé Sud. La date d’ouverture dépendra des réserves de vaccin disponibles.

À noter aussi que la province n’a pas révélé de plan spécifique pour les personnes ayant un système immunodéprimé ou qui ont des maladies chroniques et qui ne vivent pas dans un établissement.

Nous avons examiné un certain nombre d'études à travers le monde et avons constaté que l'âge est en fait le meilleur prédicteur de conséquences graves dans l'ensemble et a tendance à inclure la majorité des personnes qui ont plusieurs problèmes de santé importants , a justifié Joss Reimer.

