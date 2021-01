La publicité nuit à Radio-Canada, selon d'anciens employés

Le groupe se décrit comme un regroupement d'anciens employés du diffuseur public.

Le poids de la quête de publicité à tout prix prend trop d'importance à Radio-Canada , a affirmé l'ex-directeur de l'information Alain Saulnier en cette 13e journée d'audience sur le renouvellement des licences de CBC/Radio-Canada.

M. Saulnier montre aussi du doigt le service de publicité Tandem, qui menace la crédibilité de l'information du diffuseur public, selon lui. Ce service a été critiqué au cours des derniers jours par les syndicats représentant les journalistes.

Alain Saulnier, communicateur et ancien directeur général de l'information des services français de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Diffusion publique au Canada pour le 21e siècle appuie aussi les recommandations du rapport Yale, qui proposait l'an dernier la fin progressive de la publicité sur les plateformes.

Les réductions successives des budgets et les impératifs de la commercialisation [...] ont mené [...] à une centralisation de plus en plus grande de la production au détriment du véritable service public , a ajouté l'ex-journaliste et gestionnaire Alain Pineau.

M. Pineau déplore lui aussi qu’un représentant des ventes commerciales ait son mot à dire sur les choix de programmation du diffuseur public , ce qui est, selon lui, une distorsion inacceptable de son rôle.

Restructurer la société d'État

Pour sa part, Jeffrey Dvorkin, ancien journaliste et gestionnaire de CBC, a plaidé pour que le diffuseur public retrouve son mandat de servir tous les Canadiens.

Nous payons tous pour ce service : tous les Canadiens devraient en profiter [...], toutes les régions devraient y participer , a-t-il lancé.

Selon lui, la restructuration du service devrait être à la fois géographique, économique, culturelle et technologique pour que les services de Radio-Canada soient universellement accessibles.

La direction du diffuseur public répondra aux critiques jeudi.