Biden continue de déployer son ambitieux plan pour le climat

Selon la Maison-Blanche, le nouveau président décrétera notamment un moratoire sur les forages d’hydrocarbures sur les terres et les eaux fédérales, qu’encourageait son prédécesseur, Donald Trump.

Il ordonnera également à toutes les agences fédérales d’éliminer les subventions profitant à l’industrie des combustibles fossiles et d'investir de manière à transformer l’économie dans les zones qui en dépendent.

Ces mêmes agences seront aussi sommées d’adopter des mesures de soutien aux populations le plus souvent pauvres et racisées qui vivent à proximité de sources de pollution.

Les décrets ordonneront aussi une augmentation des achats d’énergie renouvelable, notamment éolienne, et des investissements accrus dans la recherche et le développement pour ces sources d’énergie.

L’administration va aussi faire de la lutte contre les changements climatiques une priorité nationale en matière de sécurité, ce qui en fera un élément essentiel de la diplomatie et des politiques de sécurité de la première puissance mondiale.

Des décrets consacreront aussi des engagements du président à préserver l'intégrité de 30 % des terres et des eaux fédérales d'ici 2030, afin d'enrayer la perte de la biodiversité, et à électrifier la flotte de véhicules du gouvernement.

La Maison-Blanche a aussi annoncé par la même occasion que M. Biden entend convoquer un sommet des dirigeants de la planète le 22 avril pour discuter de la lutte contre les changements climatiques.

Ce sommet pourrait offrir l’occasion de préparer le terrain en vue de la prochaine conférence de l’ONU sur le climat (COP26), qui doit avoir lieu au Royaume-Uni en novembre.

Une réduction à court terme des émissions [de gaz à effet de serre] et une réduction à zéro des émissions mondiales d’ici le milieu du siècle sont tous deux requis pour éviter que le monde en s’engage sur une trajectoire dangereuse et potentiellement catastrophique. déclaration de la Maison-Blanche

Dans un des premiers gestes posés à titre de président, M. Biden a annoncé la semaine dernière que les États-Unis rejoignent l’Accord de Paris, que Donald Trump avait abandonné.

Le président américain souhaite que les États-Unis abandonnent progressivement les énergies fossiles. Il souhaite que tout le secteur énergétique soit carboneutre d’ici 2035, et que l’ensemble de l’économie le soit en 2050.

Des puits de pétrole, au Texas. Photo : Reuters / Nick Oxford

Un impact relatif

Le moratoire sur les forages d’hydrocarbures sur les terres et les eaux fédérales permettra à M. Biden de concrétiser une promesse de campagne, mais l’impact de cette mesure pourrait néanmoins s’avérer limité à court et à moyen terme.

Selon un rapport gouvernemental datant de 2018, environ un quart des émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis était attribuable à de l’énergie produite sur les terres ou les eaux fédérales.

Qui plus est, le moratoire ne concernera pas les terrains privés, qui sont essentiellement gérés par les États, et les concessions déjà accordées sur les propriétés fédérales ne devraient pas être touchées.

Selon une analyse de données gouvernementales effectuée par Associated Press, pas moins de 1400 permis d’exploitation ont été accordés par l’administration lors d’une période de trois mois à la fin de 2020.

Ces permis, qui demeureront valides, permettront à des compagnies de poursuivre leurs activités d’exploration et d’exploitation pour de nombreuses années à venir.

L’approche du nouveau président aura d’ailleurs un impact sur les revenus fédéraux. Selon le département de l’Intérieur, l’octroi de concessions pétrolières, gazières ou d’extraction de charbon a généré 11,7 milliards de dollars en 2019.

L’industrie pétrolière pousse des hauts cris

Sans surprise, les objectifs du nouveau président démocrate ont provoqué de vives critiques dans l'industrie des énergies fossiles, déjà refroidie par l’annulation du permis de construction de l’oléoduc Keystone XL.

Limiter l'exploitation sur les terres et les eaux de l'État, ce n'est rien de moins qu'une politique visant à importer davantage de pétrole , a dénoncé Mike Sommers, président de l’American Petroleum Institute, la plus grande fédération des professionnels de l'industrie pétrolière et gazière aux États-Unis.

La demande en énergie va continuer à s'accroître, notamment avec l'amélioration de la situation économique, et nous pouvons choisir de produire cette énergie ici aux États-Unis ou de dépendre de pays étrangers hostiles aux intérêts américains , a-t-il poursuivi.

Certaines associations environnementales, comme l'ONG Oceana, souhaitent au contraire que le nouveau locataire de la Maison-Blanche aille encore plus loin et qu'il transforme le moratoire sur les forages en une interdiction permanente.

En protégeant de façon pérenne nos côtes de forages polluants en pleine mer et en privilégiant des sources renouvelables d'énergie, comme l'éolien en mer, on peut simultanément combattre le changement climatique et garantir une économie verte pour nos littoraux , indique une porte-parole du groupe, Diane Hoskins.

Au-delà des décrets présidentiels, le président Biden doit aussi présenter au Congrès un plan pour le climat assorti d’investissements de 2000 milliards de dollars, censé placer durablement l’énergie verte au cœur de l’économie américaine.