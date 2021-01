Les autorités de plusieurs pays, dont le Canada, ont neutralisé Emotet, le maliciel « le plus dangereux au monde », selon ce qu’ont annoncé mercredi l'agence européenne de police Europol et l'unité européenne de coopération judiciaire Eurojust.

Selon les deux organismes, il s'agit d'Emotet, un logiciel qui fonctionne sur le mode du botnet , un réseau d'ordinateurs piratés qui a permis notamment d'envoyer des courriels malveillants à très grande échelle.

Les forces de l'ordre et autorités judiciaires du monde entier ont mis fin cette semaine à l'un des botnets les plus importants de la dernière décennie , ont déclaré Europol et Eurojust dans un communiqué commun.

L'équipe d'enquête a pris le contrôle de son infrastructure dans le cadre d'une action internationale coordonnée [permettant] sa démolition de l'intérieur. Extrait du communiqué émis par Europol et Eurojust

Emotet était bien plus qu'un simple maliciel. Ce qui [l’]a rendu aussi dangereux, c'est que ce maliciel était offert à la location pour d'autres pirates informatiques afin d'installer d'autres types de maliciels comme des chevaux de Troie bancaires ou des rançongiciels sur l'ordinateur d'une victime , ont déclaré les deux agences basées à La Haye, aux Pays-Bas.

Grâce à un processus entièrement automatisé, les logiciels malveillants Emotet ont été transmis aux ordinateurs des victimes à l'aide de pièces jointes infectées. Une variété de leurres a été utilisée afin d'inciter des internautes à ouvrir ces pièces jointes malveillantes , précise le communiqué.

Emotet est soupçonné d'être l'un des principaux logiciels responsables de la cybercriminalité dans le monde, selon Europol et Eurojust, estimant que d'autres opérateurs de maliciels comme Trickot et Ryuk en ont bénéficié.