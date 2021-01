125 cas et 9 décès dans la grande région de Québec

Le bilan publié mercredi matin recense 81 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale pour une huitième journée consécutive avec moins de 100 nouveaux cas rapportés. En Chaudière-Appalaches, 44 nouveaux cas ont été confirmés.

Les moyennes sur 7 jours continuent de baisser dans les deux régions, à 74 dans la Capitale-Nationale et 46 en Chaudière-Appalaches. On dénombre 1036 cas actifs sur la Rive-Nord et 502 sur la Rive-Sud.

Au chapitre des décès, 7 personnes de plus ont succombé à la maladie dans la Capitale-Nationale et 2 autres en Chaudière-Appalaches.

À l’échelle de la province, le plus récent bilan fait état de 1328 nouveaux cas et 53 décès causés par la COVID-19.