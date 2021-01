« My Good Friend », le premier mini-album de Eadsé

Sous des dehors assez légers et dansants avec sa pop accrocheuse, le premier mini-album de l’artiste wendat Eadsé révèle des textes personnels et touchants. L’artiste établie à Montréal nous présente My Good Friend.

Eadsé signifie en langue huronne-wendat, Ma bonne amie . Anne-Marie Gros-Louis-Houle a reçu ce nom à sa naissance de la part du célèbre ex-grand chef de Wendake, Max Gros-Louis.

J'ai toujours gardé ce nom-là comme artiste, et ça veut dire énormément pour moi. Mon grand-père est décédé quand j'étais très jeune. J'avais 6 ans et Max a un peu pris ce rôle-là dans ma vie à ce moment-là. Et c'est ça; il était très important pour moi , souligne l’artiste à propos de l’ex-grand chef de la nation huronne-wendat, décédé l’automne dernier.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Eadsé souhaitait que la pochette de son mini-album représente ses origines et sa famille. Au sein de sa communauté, elle fait partie du clan du loup et de la famille du corbeau. Photo : courtoisie: Musique Nomade

De l'obscurité vers la lumière

Pour son premier mini-album, principalement anglophone, l’auteure-compositrice-interprète dévoile 6 chansons et deux courtes pièces musicales. Plusieurs chansons abordent le thème de l’amour, mais pas l’amour à l’eau de rose.

Dans « Who is in there », Eadsé évoque un sombre chapitre de son vécu.

C’est vraiment une pièce qui parle de ma reprise de pouvoir en tant que femme. C’était à la suite d’une agression. Donc j’ai écrit ça, et c’était vraiment une façon pour moi de me libérer de cette expérience difficile , relate la jeune femme.

Cette jeune auteure parle de la détermination comme une thématique importante de ce projet musical.

Des fois, il y a des thèmes; comme là, avec Oné Onti où je parle du passage vers la mort, aussi avec la pièce pour ma mère qui parle de la dépression. Il y a des thèmes qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais j’essaie toujours d’amener le message d’espoir qu’il y a derrière .

Max Gros-Louis a joué un grand rôle dans la vie de Eadsé Photo : Facebook / Régis Labeaume

Max Gros-Louis et le nom du bébé

Le mini-album My Good Friend paraît moins d’un mois avant la date prévue d’un tout autre accouchement. Eadsé attend la naissance d’un garçon vers la mi-février. Avec émotion, la jeune maman raconte que Max Gros-Louis a eu le temps avant son décès, de trouver un nom wendat pour le bébé.