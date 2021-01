Mort d’une baleine à Montréal : des hypothèses, mais pas de certitude

Après une nécropsie effectuée sur la carcasse du rorqual, le rapport publié mercredi retient deux hypothèses pour expliquer sa mort : un traumatisme associé à une collision avec un navire ou une décompensation subite d'un déséquilibre multisystémique secondaire à une exposition prolongée à l'eau douce .

En entrevue à Tout un matin, Stéphane Lair, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, estime que ce sont en effet les cas de figure les plus probables.

La collision reste toujours une possibilité, mais avec les données qu’on a, on ne peut le confirmer hors de tout doute. L’autre hypothèse est l’effet de l’exposition à l’eau douce pendant un certain temps sur la physiologie de l’animal. Il y avait des lésions cutanées qui étaient plus marquées, qui auraient pu entraîner un certain déséquilibre et causer sa mort.

Stéphane Lair, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal