Aucun nouveau cas de COVID-19 en Gaspésie

La région compte actuellement sept cas actifs du virus et cinq personnes sont présentement hospitalisées en raison de la maladie.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 396 cas

Bonaventure : 379 cas

Le Rocher-Percé : 429 cas

La Côte-de-Gaspé : 419 cas

La Haute-Gaspésie : 37 cas

Les Îles-de-la-Madeleine : 35 cas Source: CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Mardi, une nouvelle infection s'ajoutait au bilan régional.

De plus, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a indiqué qu'en date du 23 janvier, 6301 personnes ont reçu une première dose du vaccin dans la région.

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapporte un 30e décès et quatre nouveaux cas de COVID-19 mercredi, mais aucun dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Matanie et de la Matapédia.

Au Québec, la santé publique fait état de 1328 nouveaux cas de COVID-19 et de 53 décès supplémentaires.