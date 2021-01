Une vingtaine de contraventions liées aux restrictions de la COVID-19 à Saguenay

Dix de ces contraventions ont été remises pour non-respect du couvre-feu entre 20 h mardi et 5 h mercredi.

Les autres constats d’infraction ont été produits après deux rassemblements illégaux dans l’arrondissement de La Baie.

Les agents ont d’abord été appelés à se rendre sur la rue Hector-Harvey en fin d’après-midi jeudi à la suite d’une plainte du public. Sur place, ils ont constaté que six jeunes étaient rassemblés, ce qui est interdit actuellement.

Ils ont tous reçu une contravention et devront défrayer une amende salée. L’un des contrevenants est un mineur et les autres sont âgés de 18 et 19 ans. L’une des jeunes femmes a aussi été arrêtée pour le non-respect de ses conditions de libération conditionnelle.

Plus tard, vers 20 h, les policiers se sont rendus sur la rue Aimé-Gravel, toujours dans l’arrondissement de La Baie, pour une affaire de menaces. Un homme de 19 ans a été arrêté sur les lieux, puis libéré sous promesse de comparaître. Les patrouilleurs ont du même coup constaté qu’un rassemblement illégal était en cours sur la même rue. L’événement a mené à l’émission de cinq autres constats d’infraction.