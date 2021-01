Une éclosion de COVID-19 force la fermeture temporaire du Rona de Val-des-Monts

Nous confirmons que certains employés ont été diagnostiqués positifs, dont nous-mêmes. Nous avons pris la situation très au sérieux. Pour veiller à la santé et à la sécurité de nos associés et des clients, nous avons procédé à un nettoyage et à une désinfection en profondeur des lieux après avoir fermé le magasin, des mesures qui se sont ajoutées à celles de nettoyage et de désinfection accrues déjà en place , a indiqué la direction sur les réseaux sociaux.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a confirmé cette semaine que 11 cas ont été déclarés parmi les travailleurs.

Le risque est jugé « faible » pour les clients selon le santé publique. Néanmoins, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais demande aux personnes qui auraient fréquenté l’établissement entre le 17 et le 23 janvier d’être très vigilants et de surveiller l'apparition de symptômes.

L’équipe de santé au travail de la santé publique a visité le lieu et apporte un soutien au niveau de l’application des mesures préventive s, a commenté le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Le Rona de Val-des-Monts, situé au 1839 du Carrefour, sera fermé jusqu'au 31 janvier inclusivement.