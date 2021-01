La Saskatchewan étudie des options pour protéger le Dr Saqib Shahab

Le premier ministre Scott Moe, qui a déjà fermement condamné le groupe de protestataires, et son gouvernement examinent les recours déjà pris par d’autres compétences lors d’incidents similaires.

Personnellement, je ne connais pas les leviers dont dispose le gouvernement pour s’attaquer à cette ligne qui a été franchie, mais nous examinons les outils pour le faire. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Entretemps, la Saskatchewan offre autant de sécurité que nécessaire au Dr Shahab et aux membres de sa famille pour que tous soient en sécurité et à l’aise.

Le médecin hygiéniste n’était pas présent lorsqu’une dizaine de protestataires ont fait le pied de grue devant sa résidence pour manifester leur mécontentement envers les mesures sanitaires. Il était à son bureau.

Je suis reconnaissant envers le Service de police de Regina et je suis désolé pour mes bons voisins qui ne méritaient pas d’être harcelés de la sorte. Je suis reconnaissant envers ma famille qui ne méritait pas de voir et d’entendre de tels commentaires. Saqib Shahab, médecin hygiéniste de la Saskatchewan

Saqib Shahab a mentionné que les protestations devraient plutôt avoir lieu dans des espaces publics, comme l’assemblée législative de la Saskatchewan.

Dans une démocratie, on s’attend à un débat vigoureux sur chaque politique. [...] Et vous exprimez vos opinions à travers de nombreux moyens qui sont disponibles dans une démocratie. Mais vous obéissez à la loi, et selon moi, il est primordial de ne pas faire du piquetage devant une résidence.

Les mêmes protestataires

Le Service de police de Regina poursuit son enquête. Le chef de police, Evan Bray, a déclaré lundi aux journalistes que son Service travaille en collaboration avec la Couronne afin de déterminer si des accusations doivent être portées contre les fautifs.

Evan Bray a mentionné que les protestataires qui se sont présentés devant la résidence du Dr Shahab samedi sont les mêmes personnes qui, au cours des dernières semaines, ont manifesté à l’assemblée législative de la Saskatchewan, devant son bureau dans un autre établissement à Regina et qui l’ont suivi jusqu’à sa voiture alors qu’il était escorté par la sécurité.

Les médias sociaux créent aussi leurs propres chambres d’écho toxiques. Ils perpétuent malheureusement la haine et radicalisent ceux qui sont susceptibles de haïr. Saqib Shahab, médecin hygiéniste de la Saskatchewan

Tandis que les protestations s’intensifient, le soutien et la vague d’amour à l'égard du Dr Shahab augmentent également. Plus tôt cette semaine, de nombreux citoyens ont pris d’assaut les réseaux sociaux en utilisant le mot clé #IStandWithShahab (traduction : Je suis aux côtés de Shahab).

La réponse à cette protestation par la grande majorité du public a été plus éloquente que je ne peux l’être. J'ai le vent dans les voiles , a-t-il conclu sur une note positive.

Avec les informations de Mickey Djuric