COVID-19 : Doug Ford discrédite un expert qui le critique

Le professeur à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto a écorché publiquement le gouvernement Ford par le passé, que ce soit en matière de dépistage, des restrictions sanitaires ou de l'ouverture des écoles.

Or, le Dr Fisman fait maintenant les manchettes à la suite d'un article du Toronto Sun qui note qu'il a été rémunéré à titre de consultant par la Fédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) dans le cadre de la poursuite du syndicat contre la province au sujet du manque de protection dans les écoles à la rentrée.

L'attachée de presse du premier ministre Ford, Ivana Yelich, qualifie cette nouvelle de « très préoccupante ».

Les Ontariens nous font confiance pour prendre des décisions difficiles fondées sur des conseils de santé publique judicieux et impartiaux. Nous nous attendons à ce que tout expert fournissant des recommandations au gouvernement le fasse sans motifs personnels ou parti pris, et par conséquent, cette rémunération soulève des préoccupations légitimes.

Lorsque Radio-Canada a demandé par courriel à Mme Yelich si le premier ministre réclamait la démission du professeur Fisman de la Table de consultation scientifique de l'Ontario sur la COVID-19, cette dernière n'a pas répondu à la question.

Le Dr Fisman affirme sur Twitter qu'il a offert sa démission à la Table pour ne pas détourner l'attention du travail du groupe d'experts, mais que son président a refusé de l'accepter.

Il qualifie l'article du Sun de « salissage ».

Dans une déclaration, la FEEOFédération des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario précise que le professeur Fisman a été payé comme consultant pour sa plainte rejetée par la Commission des relations de travail, mais pas pour ses commentaires subséquents dans des communiqués du syndicat en novembre et en janvier sur le manque de protections à son avis dans les écoles.

La Fédération affirme que le gouvernement « a peur » de voir des experts lui souligner ses ratés dans la gestion de la pandémie.

C'est plus que préoccupant de voir des attaques du genre contre des experts qui attirent l'attention sur l'importance de protéger la santé et le bien-être des élèves, des travailleurs de l'éducation et de la communauté.

Sam Hammond, président de la FEEO