La coopérative de transport régional TREQ veut recruter des membres

Le prix pour devenir membre est de 10 $. Le directeur général de TREQ, Serge Larivière, affirme que la coopérative ne dépend pas des abonnements pour son financement. Il explique que c’est un coût symbolique .

Ce qu’on veut, c’est l’adhésion des Québécois, c’est cette espèce de geste symbolique : moi, j’embarque dans cette idée-là, j’embarque dans ce projet collectif, dit-il.

Trois-Rivières n’est donc pas dans les plans à court terme, mais le maire de Jean Lamarche apparaît tout de même dans la publicité d’un peu plus d'une minute publiée mardi. On peut le voir dire que c’est bon pour tout le Québec , en marchant sur le tarmac de l’aéroport de Trois-Rivières.

La coopérative prévoit offrir des vols Trois-Rivières-Montréal dès 2022, ce qui pourrait permettre aux gens de la région de se rendre à une destination internationale, en faisant escale dans la métropole.

On pense qu’il y a un service qui est possible d’être mis en place pour relier Trois-Rivières aux aéroports de Québec et de Montréal et de connecter les gens de Trois-Rivières sur le monde.

Serge Larivière, directeur général de TREQ