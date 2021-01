Les enseignants du CSCN votent à 94 % pour un mandat de grève

Maintenant qu'on a obtenu le vote de grève, le comité de grève va se réunir pour choisir les mesures à prendre , explique Éric Cloutier, président de l’Unité locale francophone no 24, qui représente les enseignants employés par les quatre conseils scolaires francophones de l’Alberta.

Radio-Canada n’a pas encore pu obtenir les commentaires du CSCN au moment d’écrire ses lignes.

Éric Cloutier ajoute que cela pourrait être une grève générale, rotative ou de zèle , mais que le comité analysera d’abord ses options et avisera le CSCN lorsqu’une décision sera prise.

Le comité donnera un délai de 72 heures au CSCN pour qu’il puisse s’organiser face à cela. Éric Cloutier, président de l’Unité locale francophone no 24

Rencontre tentative le 30 janvier

Selon lui, le comité de grève a proposé une rencontre au CSCN, le 30 janvier, et attend toujours un suivi de leur part.

Si le CSCN nous dit qu’il accepte de nous rencontrer le 30 janvier, il est possible que nous attendions avant de prendre des dispositions. Dans le cas contraire, il est possible que nous entreprenions des mesures de grève le plus rapidement possible , dit-il.

On peut régler tout cela le 30 janvier, sans que cela ne crée de problème à personne. Les parents et les enseignants seront contents. Mais si le CSCN continue de faire la sourde oreille, même si on sait que c’est une décision épouvantable pour les parents, malheureusement, on sera obligé de prendre des mesures pour se faire respecter , poursuit-il, ajoutant qu’en tant que parents lui-même, il s’agit d’une décision également déchirante pour lui.

Je comprends que ce n'est pas le bon moment en pleine pandémie, mais ça fait deux ans que cela dure. Éric Cloutier, président de l’Unité locale francophone no 24

Convention échue depuis plus de deux ans

La convention collective des enseignants du CSCN est échue depuis le 31 août 2018. Les négociations pour la remplacer sont en cours depuis juin 2019 et les enseignants dénoncent un manque de progrès.

Le conseil scolaire et le syndicat n’arrivent pas à s’entendre sur certaines conditions de travail locales inscrites dans la nouvelle convention collective couvrant la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.

Si la convention est adoptée, elle entrera en vigueur rétroactivement et restera en place jusqu’à la signature de la prochaine convention collective.

Selon le Syndicat des enseignants, les trois points de litige concernent les avantages sociaux, les congés supplémentaires pour les directeurs et les directeurs adjoints des écoles et la question du bénévolat des enseignants dans les écoles.