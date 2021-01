Des médecins de la région d’Edmundston lancent un SOS

Le Dr Paul Cloutier, chirurgien à l’hôpital régional d’Edmundston, croit que la récente recrudescence de cas dans la zone 4 doit être prise au sérieux et il supplie la population de respecter les mesures sanitaires.

Nous n’avons plus le contrôle […]. Nous avons l’impression d’être à Montréal ou à Toronto. Paul Cloutier, chirurgien à l’hôpital régional d’Edmundston

Nous voulons parler de ce qui se passe à l’hôpital et dans toute la région , ajoute-t-il, en prévision du point de presse de mercredi.

On dirait que chaque jour, c’est de plus en plus difficile, et nous ne pouvons pas trouver de solution. Le virus est très dur pour nous , ajoute-t-il.

Le Dr Paul Cloutier est chirurgien à l’hôpital régional d’Edmundston. Photo : CBC

Le chirurgien précise que la pénurie de main-d’œuvre rend la situation encore plus difficile en ce moment.

Nous devons aller à l’essentiel et éduquer les gens. Vous devez rester chez vous, vous devez vous laver les mains. Je vous en prie, contrôlez-vous. Ça pourrait s’aggraver si nous ne faisons rien maintenant. Paul Cloutier, chirurgien à l’hôpital régional d’Edmundston

Le Dr Paul Cloutier rappelle que la population du nord-ouest de la province est plus âgée, et donc plus vulnérable face à la COVID-19.

Le respect des règles

Lorsqu'on lui demande s'il se porte bien, le médecin ne prend aucun détour : Dans l’état actuel des choses, n’importe qui pourrait attraper la COVID-19 […]. C’est dans l’intérêt de tous de faire attention.

La plus grande inquiétude du chirurgien vient du non-respect des règles sanitaires. Il craint une augmentation du nombre de malades et un éventuel débordement à l’hôpital.

Nous ne voulons pas avoir à refuser des malades, ou devoir décider qui aura la priorité sur les soins.

En cas de débordement, l’hôpital régional le plus proche se situe à Fredericton.

Ce serait loin d’être la situation idéale pour les déplacements , indique le Dr Cloutier.

Mercredi, le médecin sera accompagné de plusieurs collègues afin de sensibiliser la population à l'urgence de la situation. L'événement sera diffusé en direct à 10 h sur la page Facebook de la ville d'Edmundston.

Un rappel des règlements sanitaires en zone rouge est disponible sur le le site internet de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Avec des informations de CBC