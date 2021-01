L’adaptation télé de la saison 3 de Serial sera produite par LeBron James

Le projet, qui sera produit notamment par la vedette de basketball LeBron James, examinera le fonctionnement du système de justice de Cleveland, en Ohio. La série se penchera sur les impacts de ce système sur les personnes qui y sont impliquées de près ou de loin : le personnel juridique, le corps policier ainsi que les personnes accusées ou victimes d’actes criminels.

Les services de Shola Amoo ont été retenus pour écrire, réaliser et produire la série. Ce dernier est surtout connu pour avoir scénarisé et réalisé le film The Last Tree en 2019.

Lors de sa sortie en 2014, le balado Serial a connu un succès phénoménal qui a permis de populariser le format du balado auprès d’un large public.