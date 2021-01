La médecin hygiéniste de la santé publique presse la province de rouvrir les écoles à Ottawa

Le niveau de transmission communautaire à Ottawa est similaire ou inférieur à ce qu'il était à notre apogée en octobre lorsque les écoles étaient ouvertes et nous avons géré ce niveau de COVID-19 dans les écoles , a fait valoir la Dre Etches lors d’une séance d'information, mardi.

La semaine dernière, l'Ontario a annoncé que les écoles de quatre bureaux de santé publique de l'est de la province pourraient rouvrir lundi. Les établissements scolaires d’Ottawa ne figuraient pas sur la liste. La province n’a pas encore indiqué quand les classes pourront reprendre en présentiel dans la capitale fédérale.

Interrogé sur la question mardi, le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) a laissé entendre que les écoles de la région pourraient rouvrir au plus tard à la deuxième semaine de février.

Le médecin-conseil en santé publique et président-directeur général du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), Dr Paul Roumeliotis.(archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

On est sur la bonne voie. Si vous me demandez si je suis sûr qu’on va rouvrir [les écoles] le 9 ou le 10 a février, je vous répondrai oui. Est-ce qu’on va rouvrir avant? Je ne suis pas sûr. C’est une chose à discuter avec le ministère , a-t-il indiqué.

Selon la Dre Etches, la situation de la pandémie à Ottawa ne justifie plus la fermeture des écoles.

Au cours des dernières semaines, la Ville d’Ottawa a observé une baisse constante de la transmission de la COVID-19 sur son territoire. Mardi, SPOSanté publique Ottawa n'a signalé que 23 nouveaux cas de coronavirus depuis les dernières 24 heures. SPOSanté publique Ottawa a indiqué du même coup que le taux de positivité des tests est tombé à 3 %, contre 4,6 % il y a deux semaines.

La Dre Vera Etches, médecin hygiéniste de Santé publique Ottawa. (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Si les nouveaux cas de la maladie avaient à augmenter à nouveau, la Ville d’Ottawa serait en mesure de contrôler la situation dans ses écoles, selon la Dre Etches.

Je n'utilise jamais le mot "sûr". Mais ce dont j'ai bon espoir, c'est que nous pouvons gérer les niveaux de COVID-19 pour réduire la transmission dans les écoles, tout comme nous l'avons fait à l'automne , dit-elle.

La Dre Etches a souligné l’importance pour la santé mentale des élèves de reprendre les cours. Elle a aussi mis la lumière sur le défi que représente l’enseignement à domicile des enfants pour les parents en télétravail.

Une rencontre téléphonique entre le maire d’Ottawa Jim Watson, la Dre Etches, et le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, était prévue, mardi en fin de journée.

Dans les régions de l’Ontario où les élèves ont repris le chemin de l’école cette semaine, des mesures de protection ont été ajoutées, notamment un processus de dépistage plus rigoureux, des masques obligatoires pour les élèves de la 1re à la 3e année et des masques obligatoires à l'extérieur lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

D’après un reportage de Kimberley Molina de CBC