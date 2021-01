Le CCFM reçoit un fond d’urgence de 300 000 $ de la province

On respire un peu mieux. On pourra terminer l’année, continuer à payer les salaires de nos employés, les factures , affirme la directrice générale du CCFMCentre culturel franco-manitobain , Ginette Lavack.

Je tiens à souligner que cette somme d’argent nous appuie dans l’immédiat et nous aide à améliorer une situation de crise. Cependant, nous ne sommes pas encore sortis du bois , ajoute-t-elle.

Elle a appris la nouvelle vendredi. Au début janvier, le CCFMCentre culturel franco-manitobain a sonné l’alarme, dénonçant une situation de flux de trésorerie critique .

Depuis le tout début de notre année financière, la COVID-19 a fait qu’on a dû couper un peu la programmation à la fin mars. Mais c’est l’année financière 2020-2021 qui a été vraiment affectée parce que dès le premier mois, on était dans l’incapacité de générer nos propres revenus : plus d’événements en salle, plus de recettes à la porte, plus de locations de salles , explique Ginette Lavack.

Tout ce qui est demeuré stable c’était dans un premier temps le financement de la province et les autres subventions qu’on reçoit de façons annuelle , ajoute-t-elle.

Par exemple, le CCFMCentre culturel franco-manitobain a perdu un peu moins de 100 000 $ en revenu provenant de la location de salles.

Les recettes ne sont pas énormes. C’est quelque chose qu’il faut revoir et considérer, comment on peut rentabiliser davantage le Centre, parce qu’entre les recettes qu’on génère avec la programmation et la location, c’est pas beaucoup , reconnaît Mme Lavack.

Dans les 2 à 6 ou 8 mois à venir, c’est vraiment là qu’on va commencer à voir c’est quoi l’avenir et comment est-ce qu’on va vraiment s’assurer de la continuité du centre , poursuit-elle.

Un financement à la traîne

Le CCFMCentre culturel franco-manitobain , établi en 1972, reçoit 30 %, soit 1,5 million de dollars, de son financement de la province.

La société d’État doit rechercher le reste du financement ailleurs, avec des sources de revenus provenant de subventions, de recettes de billetterie, ou encore du revenu de la location de salles.

La prochaine année financière sera très très difficile et, en général, il faut vraiment revoir avec la province comment est structuré le Centre et comment on est financé au niveau de la province , soutient Ginette Lavack.

Elle note que les discussions se poursuivent au niveau fédéral par l’entremise de la Fédération culturelle canadienne-française et du député Daniel Vandal.