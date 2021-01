Début des mises à pied résultant de la fusion de Cenovus-Husky

Les entreprises ont annoncé l'accord de 3,8 milliards de dollars en octobre, dans le but de créer une entreprise unique plus forte et plus résiliente. Cependant, Cenovus a déclaré que de 20 à 25 % des postes combinés des deux entreprises feraient l'objet de suppressions d'emplois et que les mises à pied auraient lieu par étapes.

La majorité des 1720 à 2150 postes devant disparaître est située à Calgary, où les deux entreprises ont leur siège social.

Comme nous l'avons déjà dit lorsque nous avons annoncé la transaction Cenovus-Husky, la fusion signifie qu'il y aura des chevauchements et des licenciements dans un certain nombre de rôles dans notre entreprise, ce qui entraînera des réductions d'effectifs au cours de cette année , a déclaré lundi un porte-parole de Cenovus.

Les suppressions d'emplois chez Husky-Cenovus surviennent moins d'une semaine après que TC Energy ait annoncé qu'elle licenciait 1000 travailleurs. Ces compressions sont dues à l'interruption des travaux sur le pipeline Keystone XL à la suite de la décision du président américain Joe Biden de retirer un permis clé.

La société issue de la fusion opérera sous le nom de Cenovus Energy et conservera son siège social à Calgary.

Avec les informations de Tony Seskus