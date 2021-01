Une murale autochtone recouverte de graffitis dans le Downtown Eastside

Il s'agit d'une pratique inhabituelle chez les graffeurs urbains.

Depuis 2017, la murale East Van Pigeons de l’artiste Corey Bulpitt représentait des pigeons en style haïda sur les murs de la l'établissement bancaire dédié aux plus démunis du quartier.

Différents artistes ont vu une ici une opportunité de s'exprimer. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Depuis le début de la pandémie, de nombreux messages d'espoir et de solidarité ont été peints sur des murs de Vancouver. Les artistes urbains s'en sont donné à cœur joie en toute légalité. Certains se demandent cependant si la ville va connaître une recrudescence de graffitis illégaux.

Selon Lisa Parker, chef de service aux activités communautaires de rue à la mairie de Vancouver, en 2020, le nombre d'appels téléphoniques en relation avec des graffitis  (Nouvelle fenêtre) a augmenté de 156 % par rapport à l'année précédente. La Ville a aussi noté une hausse de graffitis sur les propriétés privées.

La murale pigeon en style Haïda de l'artiste Corey Bulpitt recouverte par des graffitis. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Néanmoins, Sarah Blyth, co-fondatrice de l'organisme Overdose Prevention Society tient à souligner que cette murale autochtone recouverte de graffitis ne reflète pas l'esprit et la solidarité du Downtown Eastside. Le bâtiment en question situé au coin des rues Hastings et Columbia sera bientôt détruit. En effet, l'établissement Pigeon Park Savings a déjà déménagé plus loin, au 346 de la rue East Hastings.

Environ la moitié du pâté de maisons est en train d'être démolie, alors les artistes s'expriment comme ils peuvent. À ce coin de rue, tout sera démoli de toute façon. Sarah Blyth

Sarag Blyth, co-fondatrice de l'organisme Overdose Prevention Society du Downtown Eastside de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Même si certains ne s'entendent pas toujours, les artistes urbains du Downtown Eastside sont solidaires et respectent le travail de chacun. Sarah Blyth