COVID-19 : 366 nouveaux cas et 14 décès de plus en Alberta

L’Alberta rapporte 366 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès supplémentaires en 24 heures. Par ailleurs, si les cas actifs sont en baisse depuis la mi-décembre , la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, prévient que la fin des restrictions sanitaires ne se produira pas de sitôt.

Je sais que de nombreux Albertains et entreprises touchés sont impatients de rouvrir et souhaitent que nous agissions plus rapidement , a-t-elle déclaré, mais nous devons être prudents, sachant que le système de santé dans toutes les régions de la province demeure sous tension.

L'émergence de nouveaux variants [de la COVID-19] en Alberta et dans le monde rend également vital le fait de ne pas agir trop rapidement. Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

Lundi, le ministre de la Santé, Tyler Shandro, a annoncé qu'un variant de la COVID-19 connu pour sa facilité de transmission semble être déjà entré dans la population en général.

Un cas du variant britannique a en effet été trouvé chez une personne sans lien avec les voyages internationaux. Le variant B117, identifié pour la première fois au Royaume-Uni, soulève des inquiétudes sur le fait qu'il pourrait y avoir plus de cas dans la province, a-t-il dit.

Par ailleurs, depuis le retour en classe, 266 alertes et 12 éclosions ont été signalées dans des écoles albertaines.

À ce jour, 626 personnes sont hospitalisées, dont 108 aux soins intensifs, et 8652 cas actifs de la maladie sont dénombrés dans la province.

Depuis le début de la pandémie, la COVID-19 a fait 1587 victimes en Alberta.

Mardi, la Dre Hinshaw a aussi annoncé que sur près de 100 000 personnes vaccinées contre la COVID-19, 10 000 ont reçu les deux doses du vaccin.