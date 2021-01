Le racisme persiste dans le système de santé, déplorent des leaders autochtones

Plusieurs leaders autochtones ont pris part à une conférence de presse diffusée sur la page Facebook de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), un organisme qui représente 26 Premières Nations de la province.

Bernice Thorassie, qui travaille à MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak , cite l’exemple récent d’une aînée membre communauté éloignée du nord de la province qui a dû prendre l’autobus dans la nuit de dimanche à lundi pour se rendre à Winnipeg pour des soins médicaux.

La dame de 70 ans est partie de Thompson, à environ 760 km au nord de Winnipeg.

L’autobus n’avait pas d’appareil chauffant. Des couvertures étaient disponibles, mais ce n’était pas assez pour la réchauffer, raconte Bernice Thorassie.

Environnement Canada a d’ailleurs publié un avertissement de froid extrême avec des températures entre -30 °C et -40 °C pour plusieurs régions durant quatre nuits consécutives, incluant celle de lundi.

L’aînée est arrivée à Winnipeg gelée , déplore Mme Thorassie.

Cette situation n’est pas un cas isolé, selon Bernice Thorassie. Elle affirme recevoir plusieurs appels chaque jour pour des problèmes reliés aux transports médicaux.

Des soins offerts épouvantables

Durant cette même conférence, Brian Wood, un membre de la Première Nation crie d'O-Pipon-Na-Piwin (South Indian Lake), a déclaré que sa femme, Carol Wood, s'était blessée à la jambe lorsqu'un chien l'a heurtée et qu'elle est tombée au sol.

L’infirmière à la clinique où il s’est rendu a affirmé que la jambe n’était pas cassée, selon M. Wood. L’infirmière a recommandé à Brian et Carol Wood de rentrer à la maison et d’attendre pour prendre un autre rendez-vous.

« Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma femme parce qu'elle pleurait de douleur », indique Brian Wood. Il a l’impression que sa femme Carol Wood, n’a pas été prise au sérieux. Photo : Photo soumise par Brian Wood

Deux jours plus tard, le 13 janvier, Brian Wood a dû conduire 300 kilomètres jusqu'à Thompson pour que sa femme reçoive des soins médicaux.

Peu de temps après son arrivée aux urgences, les médecins ont pris des radiographies de la jambe de Mme Wood et ont détecté deux fractures.

Je trouve ça [ces soins] épouvantable, affirme Brian Wood. Personne ne devrait être traité de cette façon. Brian Wood, membre de la Première Nation crie d'O-Pipon-Na-Piwin

Deux systèmes de santé existent, soit un pour les citoyens canadiens et un pour les Autochtones, déplore le grand chef de MKOManitoba Keewatinowi Okimakanak , Garrison Settee, pour illustrer l’inégalité des soins offerts.

Appel aux solutions

Le président-directeur général de Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc., Barry Lavallee, compare la situation de plusieurs Autochtones à celle de Joyce Echaquan, décédée à l’Hôpital de Joliette au Québec.

Selon lui, beaucoup de personnel dans les hôpitaux utilise des stéréotypes et ostracise les patients.

Tous les chefs vous donneront des centaines d’exemples d’injustices , note M. Lavallee.

Barry Lavallee, aussi médecin à l’Université du Manitoba dans un département de programme médical, offrira cette semaine une formation à des étudiants de l’Université pour éviter les inégalités de soins offerts.

La cheffe de la Première Nation crie d'O Pipon-Na-piwin, Shirley Ducharme, entend plusieurs histoires d’Autochtones qui souffrent par manque de soins dans les hôpitaux.