La vaccination dans les CHSLD du Bas-Saint-Laurent prendra fin mercredi

Dans les faits ce n'est pas compliqué, il reste une aile à vacciner au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée De Chauffailles, à Rivière-du-Loup , explique Gilles Turmel, responsable des communications au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

La cible de Québec pour vacciner l'ensemble des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la province était pourtant dimanche.

Selon Gilles Turmel, la tempête hivernale de la fin de semaine a retardé le processus.

En tout, ce sont plus de 5000 doses qui ont été administrées aux quelque 800 usagers et au personnel de la santé des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région.

Une fois cette dernière étape complétée, il ne restera plus aucune dose de vaccin contre la COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent jusqu'à la prochaine livraison.