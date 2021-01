Cinq décès liés à la COVID-19 et moins de cas actifs en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les autorités régionales de la santé rapportent toutefois cinq nouveaux décès liés à la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec. Un de ces décès est survenu dans un CHSLD, un autre en ressource d'hébergement de la communauté et trois à domicile.

Il y a 48 nouveaux cas de COVID-19 dans la région, dont 16 à Trois-Rivières, 14 dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Drummond et huit à Shawinigan.

Le nombre d’hospitalisations est en légère hausse. Il y a 42 personnes à l’hôpital en raison du virus, ce qui est deux de plus qu’il y a 24 h. De ce nombre, cinq se trouvent aux soins intensifs.

Moins de nouveaux cas dans les CHSLD et résidences pour aînés

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ne recense aucun nouveau cas de COVID-19 dans les deux seuls CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Trois-Rivières aux prises avec une éclosion, soit les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Cooke et Cloutier-du Rivage.

Trois employés et un résident d’une unité du CHSLD Frederic-George-Heriot, à Drummondville, ont toutefois été infectés par le virus.

Le Centre d'hébergement le Roseau, à Victoriaville, compte un résident et deux employés infectés de plus, portant le nombre de résidents atteints du virus à 11 et le nombre d’employés à quatre.

Aucun nouveau cas n’a été recensé dans les résidences privées pour aînés (RPA) et ressources intermédiaires (RI) de la région où il y a actuellement des éclosions.