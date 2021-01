L'ex-ministre Bill Morneau se retire de la course à la direction de l'OCDE

L'ancien ministre fédéral des Finances Bill Morneau a indiqué mardi qu'il abandonnait la course pour devenir secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), faute d'appuis.

M. Morneau, qui était devenu ministre des Finances après la première victoire des libéraux de Justin Trudeau, aux élections de 2015, a soudainement démissionné en août dernier du Cabinet et de ses fonctions de député.

À l'époque, il avait indiqué qu'il proposerait sa candidature pour succéder à Angel Gurria au poste de secrétaire général de l' OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques .

Mais l'opposition avait aussi réclamé sa démission en raison d'allégations de conflit d'intérêts dans l'affaire UNIS (WE Charity, en anglais). Le ministre des Finances a révélé que l'organisme de bienfaisance avait payé deux voyages d'observation que lui et sa famille avaient effectués au Kenya et en Équateur en 2017.

Le commissaire fédéral à l'éthique a blanchi M. Morneau pour ne pas avoir divulgué cette contribution de WE Charity, en notant que le ministre avait remboursé aussitôt qu'il avait eu connaissance de cette « contribution ».

Mais le bureau de Mario Dion continue de vérifier si l'ancien ministre a enfreint la Loi sur les conflits d'intérêts en ne se récusant pas lorsque le Cabinet a décidé de payer 43,5 millions $ à l'organisme de bienfaisance pour administrer un vaste programme de bourses d'études, un projet qui a été abandonné depuis.

Le premier ministre Trudeau est aussi visé par cette enquête du commissaire Dion.