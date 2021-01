Trois cas du variant britannique à Ottawa

Santé publique Ontario a commencé à rapporter quotidiennement le nombre de cas COVID-19 variantes confirmées. Jusqu’à présent, trois cas confirmés de variant ont été identifiés à Ottawa , a indiqué Santé publique Ottawa (SPO) mardi.

La médecin-chef du SPOSanté publique Ottawa Dre Vera Etches a souligné lors d'une séance d'information que toutes les personnes infectées se trouvaient en isolement.

Un premier cas du variant avait été détecté à Ottawa le 27 décembre 2020. Il s'agissait d'une personne qui avait récemment voyagé au Royaume-Uni. Peu avant, les premiers cas de variants au Canada et en Ontario avaient été détectés chez un couple de la région de Durham. Le couple avait été en contact avec une personne revenant du Royaume-Uni.

Le variant dans le fond, c'est un virus mutant de la souche originale , a expliqué Patrick Filion, microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais, en entrevue.

En revanche, le variant est plus facilement transmissible et il aurait un taux de mortalité plus élevé que le virus original, met-il en garde, ce qui pourrait une fois encore surcharger le système de santé.

Aucun variant détecté en Outaouais

Aucun cas de variant de SARS-CoV-2 n'a été détecté en Outaouais , a indiqué le Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSS) de l'Outaouais dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a précisé que la détection des variants est faite au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) sur différents échantillons selon certains critères, par exemple le retour de voyage, cas grave chez un individu jeune sans maladie grave préexistante, suspicion de réinfection, etc.

Une fois le cas détecté, l'information est transmise à la région concernée.

Vers une hausse du séquençage au Québec

Pour sa part, LSPQLaboratoire de santé publique du Québec précise que pour identifier les variants qui circulent dans la population, les employés séquencent 3 à 5 % des cas positifs pour le moment.

Ce taux devrait atteindre 10 %, ce qui représentera un des meilleurs taux de couverture au monde , a commenté Sandrine Moreira, responsable de la coordination génomique et de la bio-informatique au LSPQLaboratoire de santé publique du Québec , dans un courriel.

À ce séquençage aléatoire s’ajoute un séquençage ciblé pour des catégories de patients qui sont plus susceptibles d’avoir des variants préoccupants, par exemple les voyageurs , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Marie-Lou St-Onge, d'Antoine Trépanier et d'Estelle Côté-Sroka

