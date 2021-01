COVID-19 : Québec pourrait alléger les restrictions dans l’Est-du-Québec

Le premier ministre François Legault affirme que son gouvernement prendra sa décision la semaine prochaine en prévision du 8 février, date où le couvre-feu doit se terminer. Il se dit conscient que l’évolution de la pandémie est très différente d’une région à une autre.

L’Est-du-Québec pourrait faire partie des régions visées par l'allégement des mesures, puisque les nouveaux cas de COVID-19 et le nombre d'hospitalisations y sont plus faibles qu’ailleurs dans la province.

Il y a encore des cas actifs dans toutes les régions du Québec. Il y a des régions où il y en a moins, il y a des régions où ça va mieux dans les hôpitaux , a affirmé François Legault.

Mardi, aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été recensé sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent, et un seul cas a été enregistré en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Malgré ces données encourageantes, il faut faire preuve de prudence, précise le premier ministre.

Il reste des dizaines, voire des centaines de cas actifs dans ces régions-là. François Legault, premier ministre du Québec

Sur la Côte-Nord, six cas de COVID-19 sont toujours actifs. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a 24, tandis que 9 personnes sont toujours atteintes de la maladie en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Le premier ministre Legault a cependant précisé que la COVID-19 ne sera pas le seul facteur pris en compte dans la décision du gouvernement. La pénurie de main-d’œuvre et la capacité des hôpitaux seront aussi évaluées.

Une zone chaude dans un hôpital (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le retour des barrages?

Québec n’a pas non plus pris de décision concernant un possible retour des barrages routiers entre les régions du Québec, si les consignes sanitaires devaient être allégées dans certaines d’entre elles.

Le gouvernement affirme qu’il est difficile de limiter les déplacements non essentiels tout en permettant aux travailleurs de se déplacer d’une région à une autre.

De plus, si des policiers sont déployés pour réaliser des contrôles routiers, il en restera moins pour faire respecter les autres consignes en place.

On va voir ce qui est prioritaire comme surveillance à donner aux policiers. François Legault, premier ministre du Québec

La proximité des régions avec les grands centres est un autre facteur qui pourrait être pris en considération dans la décision du gouvernement de fermer ou non les régions aux déplacements non essentiels.