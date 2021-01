Les 2 à 9 ans invités à porter le masque à Québec, mais pas à Lévis

Depuis la semaine dernière, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a une nouvelle mesure de prévention de la COVID-19. Dès qu’un enfant de moins de 10 ans met les pieds dans un de ses établissements, un masque pédiatrique jetable est remis à son parent.

Le port du masque est alors recommandé pour l’enfant, sauf s’il ne le tolère pas ou s’il correspond à certains critères d’exclusion, comme s’il est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme.

Or, la mère d’un enfant de 4 ans avec des besoins spéciaux a été prise de court il y a quelques jours, lorsqu’elle s’est présentée dans un établissement du CIUSSS pour le suivi de son enfant en physiothérapie.

Sous le couvert de l’anonymat, afin de conserver de bonnes relations avec l’établissement, la mère raconte que le gardien à l’entrée exigeait que son enfant porte le masque, alors qu’il en est incapable en raison de son retard de développement.

J’ai pris un masque et j’ai essayé, mais il n’y avait aucun moyen qu’il porte un masque! [...] Mettre un masque, ça suppose de ne plus le toucher après. Comment on peut demander ça à un enfant de quatre ans avec des besoins particuliers?

La mère d'un enfant qui s'est confiée à Radio-Canada sous le couvert de l'anonymat