Des cours de groove virtuels pour aînés

La retraitée active offrait déjà ces cours depuis deux ans lorsque la pandémie est arrivée.

Pas question d’arrêter de groover pour autant : à la demande de sa famille et de ses amis, ses collègues et elle-même ont maintenu le cap en transférant cette activité sur la plateforme de vidéoconférence, a-t-elle raconté aux Matins d’ici, mardi.

Maintenant, le rendez-vous est donné chaque mercredi aux aînés francophones.

Lucie Delorme est facilitatrice du World Groove Movement, une école de danse mondiale. Sa méthode permet à tous de participer, peu importe leur condition physique.

C’est une danse très simple et amusante. Moi, je montre ou je suggère un mouvement ou deux que les gens font à leur manière. Il n’y a pas de direction précise; on suggère d’aller dans toutes les directions. On n’est pas obligé de se préoccuper de : “Est-ce que je dois tourner à droite ou à gauche, bouger mon bras comme ci ou comme ça?” On fait ça à notre manière , a-t-elle expliqué.