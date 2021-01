Déconfinement : Charlevoix-Est veut être traité singulièrement

Le premier ministre François Legault a indiqué jeudi souhaiter diminuer les mesures de confinements dans certaines régions du Québec à partir du 8 février.

À savoir si Charlevoix devra faire partie de ces régions, les maires de la MRC de Charlevoix-Est expliquent faire entièrement confiance à la Santé publique. Ils ne comptent pas mettre de pression sur le gouvernement pour imposer des mesures particulières.

On n'est pas du tout en mode d'exercer des pressions. On sait qu'ils vont tenir compte de la situation épidémiologique et économique de notre secteur, croit Odile Comeau, préfète et mairesse de Saint-Irénée.

On souhaite de passer à une zone orange le plus rapidement possible vu la diminution de cas. Par contre, on est très conscient que la lutte va bien , résume le maire de La Malbaie, Michel Couturier.

Comme à l'automne, la région demande à être considérée différemment de la Capitale-Nationale et bénéficier des mesures en place dans l'Est-du-Québec, notamment.

Mardi, les trois régions de l'Est-du-Québec, soit la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, comptaient un seul nouveau cas.

Coup de barre pour sauver la saison touristique?

Le maire de La Malbaie constate les conséquences économiques dévastatrices sur les hôteliers et l'industrie touristique de Charlevoix ces dernières semaines. Toutefois, sa priorité consiste à sauver la saison touristique estivale.

Réouvrir, c'est important, mais on est en février. C'est vraiment important de s'assurer que le printemps et l'automne soient bien. Il ne faut pas arriver dans une troisième vague au printemps ou début de l'été, ce serait catastrophique. Michel Couturier, maire de La Malbaie

Les maires de la MRC de Charlevoix, comprenant la Baie-Saint-Paul, feront connaitre leur position demain.

Plus de détails à venir...