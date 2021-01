Pas de chèque en blanc pour CBC, demande un syndicat de journalistes

Le syndicat représentant la majorité des journalistes, à l'extérieur du Québec et de Moncton, demande au CRTC de ne pas accepter la demande de CBC/Radio-Canada d'obtenir plus de flexibilité.

Nous vous exhortons à ne pas donner un chèque en blanc au diffuseur public [...] si vous le faites, ça pourrait vouloir dire la fin des émissions de nouvelles locales , a lancé Kim Trynacity, présidente de la Guilde des médias du Canada (GMC) pour CBC, lors de cette douzième journée d'audiences devant le CRTC.

Les nouvelles régionales seront-elles remplacées par des Facebook en direct ou des listes de top 10? , a-t-elle ajouté.

Elle a rappelé que, pendant la pandémie, CBC a coupé ses bulletins de nouvelles locales à la télé.

La GMC veut donc que le CRTC maintienne les obligations actuelles de licences de CBC/Radio-Canada en matière de programmation de nouvelles locales à la télévision et à la radio.

Elle a aussi demandé à CBC/Radio-Canada d'améliorer la diversité en ses rangs, que ce soit avec l'embauche, la rétention et la promotion des groupes de minorités visibles et les Autochtones.

La direction de CBC/Radio-Canada reconnaissait, il y a deux semaines, avoir encore du chemin à faire .

Tandem : ça va trop loin

La GMC a joint sa voix à celle du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada pour s'opposer au service de publicité Tandem.

La GMC déplore que le diffuseur public ait lancé ce programme pour créer du contenu qui ressemble à de vraies nouvelles.

C'est mauvais, a indiqué Mme Trynacity. En cette ère de désinformation croissante, c'est un choix déconcertant.

Elle a tenu à rappeler que la GMC ne s'oppose pas à la publicité sur les ondes de CBC/Radio-Canada, parce qu'elle permet au diffuseur public de garder la tête hors de l'eau. Par contre, Tandem va trop loin , a-t-elle affirmé.

Ne pas oublier les aînés

La demande de CBC de réduire ses heures de programmation originale à la télé conventionnelle fera mal à nos membres , a déploré Trish McAuliffe, de la Fédération nationale des retraités.

Plusieurs aînés sont technophiles et utilisent Internet [...], mais ils l'utilisent moins que d'autres groupes plus jeunes et peuvent avoir de la difficulté à faire le saut vers le numérique seulement , a-t-elle expliqué.

Mme McAuliffe a aussi rappelé que plusieurs retraités vivent avec un revenu fixe, ce qui rend difficile l'accès à des forfaits Internet plus dispendieux avec une vitesse de téléchargement suffisante pour accéder aux contenus sur les plateformes de diffusion en ligne, comme GEM ou Tou.tv.

La Fédération témoignait avec le Centre pour la défense de l'intérêt public qui a plaidé pour que le CRTC renouvelle les licences du diffuseur, mais uniquement pour deux ans et non cinq comme demandé par CBC/Radio-Canada.

Cela permettra au Parlement d'adopter le projet de loi C-10 qui donnera au CRTC le pouvoir de réglementer les plateformes numériques.

Le Centre soutient que le virage numérique ajoute de la pression sur CBC et que ses dirigeants s'égarent notamment en demandant de réduire ses obligations de production, a expliqué John Lawford du Centre pour la défense de l'intérêt public.

Il explique que CBC compte dépenser plus d'un milliard de dollars d'ici 2023 dans les services numériques, mais prévoit obtenir des gains de seulement 228,5 millions de dollars.

Si c'était une compagnie privée, vous leur diriez : vous prenez un plongeon risqué vers le numérique, oui c'est le futur, mais ne perdez pas près de 800 millions pour le faire, trouvez une autre façon de faire ce virage , a dit M. Lawford.

Il craint que ces prévisions NE se traduisent par des compressions majeures, notamment s'il devait y avoir un changement de gouvernement.