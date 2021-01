Le Manitoba impose une quarantaine à tous les voyageurs des autres provinces

Jusqu’à présent, les voyageurs provenant du nord-ouest de l’Ontario à l’ouest de Terrace Bay, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest n'avaient pas à s’isoler à leur arrivée au Manitoba.

Dorénavant, tous les voyageurs, qu’ils soient originaires du Manitoba ou non et qu’ils voyagent par avion ou par la route, devront s’isoler pendant 14 jours. Cette mesure était déjà en place pour les personnes venant de l’est du pays.

Cette annonce intervient alors même que le Manitoba a enregistré moins de 100 nouveaux cas de COVID-19 mardi.

Les ordonnances sanitaires seront modifiées en conséquence pour intégrer les nouvelles restrictions de voyage, mais le premier ministre n’a pas donné de date précise concernant leur entrée en vigueur.

Un communiqué qui accompagnait la conférence de presse du premier ministre manitobain indique cependant que les ordres sanitaires seront amendés le 29 janvier .

Cette mesure est prise par excès de prudence pour faire face à la réelle menace posée par les différents variants de la COVID-19, a indiqué Brian Pallister.

Il a notamment fait référence à une étude britannique rapportée par The Globe and Mail indiquant que la souche britannique du nouveau coronavirus, baptisée B.1.1.7, est jusqu’à 30 fois plus mortelle.

Il a aussi affirmé que le ralentissement des livraisons de vaccin à venir force le gouvernement à prendre une telle décision.

Des exceptions en vigueur sont maintenues

Le but de ces restrictions est d’éviter l’importation d’autres variants détectés dans d’autres provinces , explique un communiqué accompagnant la conférence de presse de Brian Pallister.

Les nouvelles restrictions n’ont pas pour but d’interdire aux gens qui habitent dans des communautés frontalières de se rendre dans une autre province pour faire leurs épiceries et autres emplettes nécessaires.

Les Manitobains présentement en voyage ont jusqu’à jeudi soir 23h59 pour revenir dans la province sans avoir à s’isoler pendant 14 jours.

De même, les exceptions actuellement en vigueur concernant le personnel médical ou ceux qui voyagent pour du travail essentiel entre les provinces continueront de s’appliquer. Elles visent notamment les transporteurs routiers.

Pallister demande au fédéral un renforcement des restrictions aux frontières

Le premier ministre manitobain a aussi demandé au gouvernement fédéral de mettre en place des restrictions additionnelles pour les voyageurs internationaux entrant au Canada.

Il faut se défendre pas seulement contre la COVID-19 mais aussi contre les variants , a déclaré Brian Pallister, soulignant que plusieurs variants du virus ont été repérés dans une quarantaine de pays différents.