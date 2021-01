Jane Fonda récompensée pour l’ensemble de sa carrière lors des Golden Globes

Ce prix est décerné chaque année par l’Association de la presse étrangère à Hollywood (HFPA), qui organise l’événement.

Âgée de 83 ans, Jane Fonda s’est illustrée par ses rôles, notamment dans les films Klute et Le retour (Coming Home) qui lui ont chacun valu l’Oscar de la meilleure actrice dans les années 1970.

Actrice, mais aussi activiste

Jane Fonda est aussi connue pour son opposition à la guerre du Vietnam et son militantisme en faveur des femmes, de la prévention des grossesses chez les adolescentes ou encore de la lutte contre le changement climatique. À l’automne 2019, elle a d’ailleurs été arrêtée plusieurs fois pour avoir manifesté contre l’inaction climatique à Washington

Son indéniable talent lui a fait atteindre le plus haut niveau de reconnaissance, a déclaré Ali Sar, le président de l’organisation. Si sa vie professionnelle a pris plusieurs virages, son engagement à susciter le changement est demeuré sans faille.

Fille de l’acteur oscarisé Henry Fonda et sœur de Peter Fonda, Jane Fonda finance plusieurs organisations à but non lucratif, dont l’IndieCollect's Jane Fonda Fund for Women Directors. Ce fonds vise à soutenir la restauration de films chapeautés par des femmes du monde entier.

Présentement, Jane Fonda est l’une des têtes d’affiche de la série Grace et Frankie, diffusée sur Netflix.

Par le passé, le prix Cecil B. DeMille a été attribué à Tom Hanks, à Meryl Streep, à Barbra Streisand, à Sidney Poitier ou encore à Morgan Freeman.

Les nominations aux Golden Globes seront annoncées le 3 février prochain.