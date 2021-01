Séjour en Floride : démission du président du C.A du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Marcel Dubois a remis sa démission comme président du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MQC), mardi matin. Elle est effective dès maintenant.

Sa démission survient au lendemain d'articles révélant qu’il séjourne actuellement dans sa résidence en Floride.

Les voyages non essentiels ne sont pas interdits par les autorités, mais ils sont fortement déconseillés.

Ce voyage avait été dénoncé par plusieurs syndicats représentant les travailleurs de la santé dans la région.

Marcel Dubois occupait le poste de président du conseil d’administration du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec depuis sa nomination par la ministre de la Santé, en 2018. Il s’agit d’une fonction bénévole, donc non rémunérée par les fonds publics.

Marcel Dubois était président du conseil d'administration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) depuis novembre 2018. Photo : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Par voie de communiqué de presse, les autorités régionales de la santé indiquent qu’il est primordial pour nous de reconnaître l'implication de M. Dubois au sein du réseau de la santé et des services sociaux depuis près de 30 ans. Il s'agit d'une personne de grande qualité qui s'est hautement investie dans le développement de la gouvernance de notre organisation .

Marcel Dubois n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue, lundi. Selon le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , il s'est engagé à suivre les consignes de la santé publique à son retour au pays.

La démission de Marcel Dubois était incontournable étant donné son manque de jugement, selon le président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers (CSN), Pascal Bastarache.

J’appelle vraiment les décideurs à respecter leurs dires et non seulement à demander des sacrifices au commun des mortels, mais également à [faire] les mêmes sacrifices et faire preuve de solidarité , demande Pascal Bastarache.

Le président du syndicat qui représente notamment les préposés aux bénéficiaires croit que la direction du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec était au courant et déplore qu’elle ait toléré la situation.

Ce qui nous fait encore plus questionner, c’est qu’assurément, c’est une situation qui était connue de la direction, vu qu’on nous a mentionné que monsieur participait quand même à ses rencontres du conseil d’administration à distance , estime-t-il.

La décision d'aller en Floride critiquée

L’éthicien René Villemure croit que Marcel Dubois n’aura pas dû se rendre en Floride dans le contexte actuelle. Dans une position telle que celle-là, son niveau d’exemplarité doit être au plus au niveau et ça n’a pas été le cas , dit-il.

Quand on occupe une telle fonction, même si on est bénévole, on doit donner l’exemple. [...] Dans ce cas-là, le président du C.A. a fait tout le contraire. René Villemure, éthicien

René Villemure rappelle que les employés du CIUSSS doivent se sacrifier tous les jours, les citoyens se privent tous les jours.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, déplore aussi la décision de M. Dubois d’aller à sa résidence floridienne. C’est malheureux, la consigne s’applique pour tout le monde , a-t-il déclaré.

L’ancien directeur général de l’Institut de la gouvernance d’organisations privées ou publiques, Michel Nadeau, ne croit pas qu'une démission était nécessaire, mais il pense que Marcel Dubois aurait dû retarder son voyage de quelques semaines.