Bingo, cuisine, danse et sports d'hiver pour égayer l'hiver 2021

La Ville de Québec propose une nouvelle série d’activités dites réconfortantes pour égayer l’hiver 2021, marqué par la pandémie de COVID-19 et un couvre-feu obligatoire à 20 h. Bon nombre de personnalités publiques, incluant Régis Labeaume, font partie de la programmation d'activités sportives, culinaires et ludiques.

Le maire de Québec animera notamment trois nouveaux bingos à TéléMag. La diffusion est prévue le 31 janvier, le 14 février et à une troisième date qui reste à déterminer pendant la semaine de relâche du mois de mars.

Les cartes de bingo sont offertes dès maintenant dans les six bureaux d’arrondissement de la Ville ainsi que dans plusieurs bibliothèques municipales. Lors de la première édition, en décembre, les 11 250 cartess'étaient envolées en quelques jours à peine.

La cuisine de Modat

La Ville de Québec lance également une série de capsules culinaires mettant en vedette le chef du Château Frontenac, Stéphane Modat. Dans ces capsules, le cuisinier confectionne la recette réconfortante favorite d’une personnalité publique, dont celles de la directrice générale du Festival d’été de Québec, Anne Hudon, de l’animatrice Ève-Marie Lortie et du metteur en scène Robert Lepage.

Le chef Stéphane Modat Photo : Andre Olivier Lyra

C'est pas des recettes hyper-compliquées, qui sont infaisables [ou pour lesquelles] il faut faire des épiceries à n'en plus finir, promet le chef du Château. On se concentre sur le grand marché avec tous les fournisseurs et les producteurs qui sont là et on fait des recettes qui sont accessibles à tout le monde.

Huit capsules seront mises en ligne sur le site de la Ville de Québec à raison de deux par semaine au cours du prochain mois. Les vidéos ont été réalisées par une firme externe au coût de 25 000 $.

Conseils d’athlètes

Une dizaine d’athlètes locaux font aussi partie de la programmation d’activités réconfortantes. Là aussi sous forme de capsules publiées en ligne, ils proposent des programmes d’entraînement ou des idées pour bouger en famille.

L’ancien joueur des Remparts Brent Aubin, le joueur de volleyball Rémi Cadoret et le fondeur olympique à la retraite Alex Harvey, entre autres, proposeront leurs programmes d’activité physique au public. Ma vie n'est plus orientée juste sur la performance et l'entraînement. C'est vraiment une façon de me permettre de garder un équilibre surtout mental , confie Alex Harvey, qui se consacre en ce moment à ses études en droit.

Alex Harvey a pris sa retraite de la compétition de ski de fond en 2019 et se consacre désormais à des études en droit. Photo : Radio-Canada

Des tutoriels de danse en ligne

Pour ceux qui préfèrent bouger sur de la musique en tout genre, la Ville propose également une série de tutoriels de danse en ligne.

Advenant un allègement des règles sanitaires encadrant les rassemblements, ce printemps ou cet été, la Ville de Québec souhaite organiser un événement de danse en ligne en plein air pour ceux qui se seront exercés au rythme des capsules pendant l’hiver.