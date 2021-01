Québec entend assouplir les restrictions dans certaines régions

Ces assouplissements, qui seront annoncés dès la semaine prochaine si la situation se maintient , devraient toutefois varier d’une région à l’autre, a indiqué mardi le premier ministre François Legault.

La grande région métropolitaine de Montréal, qui demeure en tête de liste des régions les plus touchées par le coronavirus, doit s’attendre à ce que des mesures importantes demeurent en vigueur, a-t-il donné en exemple.

Le premier ministre n'a pas précisé la nature des assouplissements qu'il envisage. La décision va être sanitaire [...] On va y aller selon la recommandation de la santé publique , s'est-il contenté de dire.

Il n'est pas prévu pour l'instant de reconsidérer l'application du couvre-feu entre 20 h et 5 h, a-t-il fait savoir.

La semaine dernière, le premier ministre jugeait que le nombre d'hospitalisations demeurait trop élevé pour s'engager à lever les mesures sanitaires le 8 février. Il n'excluait pas la possibilité de prolonger le couvre-feu dans les régions les plus touchées par des éclosions.

Encouragé par la baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens dans la province, M. Legault s’est réjoui mardi de voir que la moyenne de nouvelles infections se situait désormais autour de 1500. Plus tôt dans la journée, les autorités sanitaires ont fait état de 1166 nouveaux cas de COVID-19.

Le premier ministre y voit la preuve que les mesures sanitaires mises en place, incluant le couvre-feu , portent fruit.

À ses côtés, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, ont néanmoins apporté un bémol : la situation, bien qu’encourageante, demeure fragile , a souligné ce dernier.

Les efforts de la population ont donné des résultats, certes, mais les hôpitaux sont toujours contraints de faire du délestage pour prioriser la lutte contre la COVID-19, tandis que les travailleurs de la santé sont au bout du rouleau, a rappelé le Dr Arruda.

À Montréal, par exemple, le nombre d’hospitalisations demeure élevé, malgré la baisse enregistrée au cours des derniers jours. Au total, 1040 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans le Grand Montréal, selon le premier ministre.

S'il espère pouvoir donner son feu vert pour le déconfinement de certaines régions, le Dr Arruda s’inquiète de voir les Québécois baisser la garde. Ça, c’est la chose la plus dangereuse qui nous menace , a-t-il insisté.

Quand on reçoit les doses, on vaccine

Le ministre Dubé s'est félicité de la cadence de la vaccination au Québec : la province aura atteint son objectif de vaccination avec deux semaines d'avance sur son calendrier, et ce, malgré les retards prévus dans la livraison des vaccins de Pfizer.

En date de mardi, 224 879 doses ont été administrées, soit tout près des 225 000 que la santé publique visait pour le 8 février.

On a pu faire la démonstration que, quand on reçoit des doses, on vaccine , a résumé Christian Dubé.

Les autorités sanitaires s'attendent à recevoir 8000 doses du vaccin de Pfizer et 40 000 doses de celui de Moderna dans le courant de la semaine prochaine.

Après que la santé publique eut indiqué dimanche en soirée que la vaccination dans les résidences pour aînés (RPA) serait encore une fois retardée, le ministre Dubé a fait savoir lundi que la vaccination massive en RPA pourrait se faire à compter de la semaine du 8 février, en fonction des doses de vaccin reçues.

Selon la stratégie établie par la santé publique, une fois que les groupes prioritaires auront été vaccinés – les résidents des CHSLD, le personnel soignant qui y travaille, ainsi que les personnes vulnérables –, les autorités pourront procéder par catégorie d'âge, en commençant par les 80 ans et plus.

Jusqu'ici, le Québec a reçu 238 100 doses de vaccin contre la COVID-19.