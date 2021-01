L’UQAT formera des enseignants pour les élèves ayant des besoins particuliers

Dans le but de répondre à une demande croissante de la part du milieu scolaire pour les élèves en difficulté ou en situation de handicap, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance un nouveau programme en enseignement en adaptation scolaire et sociale.

Cette formation permettra aux enseignants qui le souhaitent d’acquérir les compétences nécessaires pour ce type d’interventions pédagogiques spécialisées.

Pour la directrice du campus de Val-d’Or, Francyne Dussault, la formation vient répondre à un besoin présent sur le territoire. L’objectif, c’était de répondre surtout aux besoins des centres de services scolaires, parce qu’actuellement, c’est une profession qui est très en demande et quand on a fait le tour, on a eu l’appui de toutes les directions de l’Abitibi-Témiscamingue qui avaient réellement besoin de ce baccalauréat-là , souligne-t-elle.

Mme Dussault parle aussi de faire la différence au niveau des élèves ayant des difficultés d’apprentissage et d'adaptation ou ayant un handicap .

Selon Charlette Ménard, professeure responsable du programme, la formation aidera les enseignants à répondre à des situations pédagogiques concrètes. L’idée est de former des enseignantes et des enseignants aptes à intervenir auprès d’élèves présentant des besoins particuliers provenant de divers milieux, selon une approche intégrée , explique-t-elle.

Les enseignants qui auront été formés à l’issue du programme pourront s’occuper des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, que ce soit individuellement ou en groupe, en classe ordinaire ou en classe spécialisée. Ils pourront également intervenir au chapitre de la formation des adultes.

Ce programme s'amorcera à la session d’automne 2021 et sera uniquement offert au campus de Val-d’Or.