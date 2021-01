Pas de nouveau cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent

La situation est donc stable dans les trois milieux qui font face à une éclosion du virus.

Cas par MRC : Kamouraska : 163

Rivière-du-Loup : 259

Témiscouata : 84

Les Basques : 28

Rimouski-Neigette : 580

La Mitis : 80

La Matanie : 207

La Matapédia : 48

Indéterminés : 7

Bas-Saint-Laurent : 1456

Il reste 24 cas actifs de la maladie dans la région et une personne de plus est considérée comme guérie.

Depuis un peu plus d'une semaine, la situation est de plus en plus avantageuse , constate Giles Turmel, conseiller cadre aux communications stratégiques et relations avec les médias du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Lundi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapportait un nouveau décès et un nouveau cas : un employé du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski qui a été déclaré positif.

À l'échelle de la province, le nombre de cas de COVID-19 enregistrés quotidiennement continue aussi de diminuer : la santé publique du Québec rapporte 1166 nouveaux cas de COVID-19 et 57 décès supplémentaires.