La soirée des prix Artis de retour en 2021

Les noms des finalistes pour ces trophées décernés par le public doivent être dévoilés plus tard, selon ce qu'a indiqué TVA dans un court communiqué. On n'annonce pas non plus qui animera la soirée.

TVA ne précise par quel format prendra la soirée, alors que toutes les soirées de remises de prix récentes ont dû adapter leur organisation aux mesures sanitaires, qui changent régulièrement.

En 2020, en raison de la pandémie, les prix avaient été remis individuellement aux lauréats et lauréates lors d’épisodes de l’émission de variétés Sucré salé à l'automne, plutôt que lors d'un grand gala. Celui-ci se serait normalement tenu en mai.

Claude Legault et Julie Le Breton avaient alors remporté respectivement le prix masculin de la personnalité de l’année et le prix féminin du premier rôle dans une série dramatique.