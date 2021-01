Créer le son d’ici avec les luthiers de guitares Boucher et Godin

Guitares Norman : la recherche du son parfait

Le 1er septembre 1977, Reflet d’un pays nous amène à La Patrie dans les Cantons-de-l’Est visiter les ateliers de Normand Boucher, fabriquant des Guitares Norman inc.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Reflet d’un pays, 1er septembre 1977

L’entreprise est à cette époque, le seul fournisseur de guitares classiques au Canada. Ses guitares sont exportées dans 14 pays.

Le luthier Normand Boucher explique qu’il a lui-même inventé le moule chauffant muni d’une minuterie pour donner la courbe à la guitare. Il parle de l’importance de la qualité du bois employé et de l’armature.

Le fondateur mentionne que 135 étapes sont essentielles à la fabrication d’une guitare Norman.

Le reportage nous montre le moulage, le découpage, le sablage, l’assemblage et le collage, étapes nécessaires à la création de l’instrument qui se doit d’être parfait avant de quitter l’atelier.

Au Québec dans les années 1970, la vague nationaliste amène les musiciens à vouloir jouer sur des instruments produits localement. Gilles Valiquette, Serge Fiori et Michel Rivard gratteront tous les cordes des guitares Norman.

Y’a quelque chose qui nous ressemble dans cette sonorité-là. Michel Rivard

À sa retraite, au milieu des années 1980, Norman Boucher vend son entreprise aux guitares Godin. Godin fabrique encore aujourd’hui la Norman et la vend partout dans le monde.

Normand Boucher est décédé en 1997.

Guitares Godin : l’ingéniosité d’un homme passionné

Au Téléjournal du 26 juin 2017, le journaliste Dominique Landry nous présente l’histoire de l’entreprise Godin et de son fondateur Robert Godin.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Téléjournal, 26 juin 2017

Robert Godin se passionne pour les guitares depuis l’enfance et dès l’âge de 16 ans, il deviendra propriétaire de l’entreprise de réparation de guitares tenue par sa tante sur la rue Saint-Hubert à Montréal.

Il fait la connaissance de Normand Boucher avec qui il s’associe. Robert Godin ira jusqu’en Europe pour vendre les guitares Norman.

Dans les années 1980, Godin effectue un tournant vers la guitare électrique et créée d’autres modèles.

L’entreprise fabrique et distribue aujourd’hui 250 modèles des marques : Godin, Simon & Patrick, Norman, La Patrie, Art & Lutherie et Seagull, qui est sa marque la plus vendue aux États-Unis.

Reprise par les fils de Robert Godin, Simon et Patrick, la compagnie vend aujourd’hui quelque 200 000 guitares par an dans 65 pays.

Les 400 employés fabriquent à la main les guitares dans ses usines de La Patrie, Princeville, Richmond et Berlin, dans le New Hampshire.

On distribue nous-mêmes, on part de l’arbre en forêt et on se rend sur scène. Robert Godin

Parmi ses clients les plus célèbres : Leonard Cohen, Michel Cusson, Roger Waters, Bruce Springsteen et Paul McCartney.

Guitares Boucher : Continuer une tradition d’excellence

En 2005, 20 ans après la vente de l’entreprise de son père, le fils de Normand Boucher, Claude, a commencé à redessiner de nouveaux modèles de guitares.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Téléjournal, 21 avril 2007

Dans ce reportage présenté au Téléjournal le 21 avril 2007, le journaliste Pierre Marceau nous relate l’histoire de Claude et de son cousin Robin Boucher, partenaires d’affaires spécialisés dans la fabrication de guitares acoustiques haut de gamme.

Dans leur atelier de Berthier-sur-Mer, les Boucher continuent d’apposer leur nom sur des guitares fabriquées avec le savoir-faire et la passion hérité de Normand Boucher.