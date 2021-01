Tests de dépistage rapides : répandus en Nouvelle-Écosse, rares au Nouveau-Brunswick

Être asymptomatique, un critère pour un test rapide

Pour être admissibles à un test rapide en Nouvelle-Écosse, les résidents doivent être asymptomatiques.

Les tests rapides sont offerts aux personnes de 16 ans et plus, qui ne présentent pas de symptômes de la COVID-19, qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas visité un lieu à risque et qui n'ont pas été en contact avec un cas potentiel , peut-on lire sur le site de la régie de santé Nova Scotia Health.

Pourtant, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, avance que les tests rapides qui sont disponibles en grande quantité au Canada, soit ID NOW et Panbio, ne sont pas efficaces chez les personnes sans symptômes.

Les tests ID NOW et Panbio doivent être utilisés seulement sur des personnes symptomatiques. De plus, le test ID NOW peut seulement être utilisé sept jours après l’apparition des symptômes. Les deux tests ont des problèmes de fiabilité et peuvent donner de faux positifs ou de faux négatifs , a-t-elle expliqué en point de presse lundi pour justifier la faible utilisation de ces tests au Nouveau-Brunswick.

Les deux tests doivent avoir un [autre] test de validation. Alors nous allons les utiliser dans des contextes très précis , a-t-elle ajouté.

Une machine d'analyses ID NOW Photo : Radio-Canada

Problèmes de fiabilité

Une récente étude démontre qu'une vérification n'est plus nécessaire pour le test ID NOW. Elle le serait cependant toujours pour le test Panbio, qui présenterait des problèmes de fiabilité plus importants.

La Nouvelle-Écosse semble bien au fait de ces problèmes de fiabilité.

Il est important de noter qu’un résultat négatif n’est pas garanti , peut-on lire sur le site web de Nova Scotia Health. Vous pouvez toujours contracter ou être exposé à la COVID-19 dans les prochains jours. Pour ces raisons, il est important de continuer à vous protéger et à protéger les autres en vous lavant les mains, en maintenant une distanciation physique et en respectant les règles sur le nombre de contacts sociaux.

On ignore si la province a recours aux tests ID NOW ou Panbio.

Détecter les « super-propagateurs »

Un microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal suggère aux provinces d’utiliser davantage de tests rapides qu’elles ne le font actuellement. Selon le Dr Richard Marchand, les tests rapides peuvent être efficaces pour détecter la maladie chez des personnes présymptomatiques, que l’on appelle des super-propagateurs , puisqu’elles ont une charge virale très forte.

Les tests antigéniques ne sont pas très sensibles, mais ils sont capables de détecter les pires sécréteurs en quelques minutes. Dr Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue

Si on veut faire du diagnostic, c’est une chose, mais quand on veut faire de la gestion de risque, c’est une autre. On peut rêver à l'abstinence, mais à partir du moment où l'on sait que certaines choses vont survenir pareil, il vaut mieux mettre une stratégie pour réduire ce risque , explique le Dr Marchand.

Lors de ses dernières séances de dépistage rapide du 15 au 21 janvier, la Nouvelle-Écosse a effectué 918 tests à Halifax, Bridgewater, Wolfville et Millbrook.

Prochaines cliniques de dépistage rapide en N.-É. Mercredi de 13 h à 18 h au St. Theresa’s Hall , 285, chemin Peters à Sydney

, 285, chemin Peters à Sydney Jeudi de 13 h à 18 h, au complexe des Jeux du Canada de l’Université du Cap-Breton à Sydney

Vendredi de 13 h à 19 h au centre Amelia Saputo de l’Université Saint-François-Xavier à Antigonish

Samedi de midi à 18 h au centre Amelia Saputo de l’Université Saint-François-Xavier à Antigonish

Avec des informations de Michel C. Auger