Le tournage de l'émission pour enfants Fraggle Rock débute à Calgary

Le tournage de la série, qui avait connu du succès dans les années 1980, a officiellement commencé à Calgary, a confirmé la Jim Henson Company.

En avril dernier, une nouvelle minisérie de courts métrages tournés aux États-Unis intitulée Fraggle Rock: Rock On! avait été offerte sur Apple TV Plus, et accueillait des artistes invités tels que la chanteuse canadienne Alanis Morissette.

Les créateurs avaient alors réalisé un nombre limité d'épisodes de six minutes, à distance depuis leur résidence, alors que commençait le confinement visant à lutter contre la COVID-19.

Jim Henson Company a expliqué que l'été dernier, alors que la pandémie battait son plein, les créateurs avaient voulu trouver un nouvel emplacement où ils pourraient produire une série d'épisodes complets.

Chris Lytton, chef de l'exploitation de la Jim Henson Company, a noté que Calgary était le choix évident en raison de la structure d'aide à la production de l'Alberta.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a déclaré que la ville offrait également des artisans talentueux et une réputation de chef de file mondial dans l'art de la marionnette .

Fraggle Rock suit les aventures de créatures anthropomorphes connues sous le nom de Fraggles, qui vivent dans des grottes sous une maison avec de petits ouvriers humanoïdes connus sous le nom de Doozers.

La distribution de la reprise inclut deux marionnettistes de la série originale, Dave Goelz et Karen Prell.

La nouvelle série sera diffusée sur Apple TV Plus.